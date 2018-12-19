Вчера утром цена ближайшего контракта на сорт Brent начала снижаться с $59/барр. до $58/барр. и после открытия торгов на европейских площадках пошла вниз вслед за FSTE 100, в итоге упав почти до $57/барр. После столь резкой коррекции нефть начала отыгрывать потери и поднялась в цене до $59/барр. Однако это восстановление было непродолжительным: после старта торгов в США сорт Brent подешевел до $57/барр., и после небольшой паузы цена ушла вниз до $56/барр. В итоге она закрепилась на отметке $56,26/барр., т. е. на $3,35 ниже уровня предыдущей фиксации. Основная причина падения цен на нефть, наблюдавшегося на этой неделе, невзирая на очевидную поддержку в виде нового соглашения ОПЕК+, заключается в обострении рискофобии на глобальных рынках: с каждым днем инвесторы выказывают все меньше желания рисковать (нефть и сырьевые товары в целом — это рискованные активы) и предпочитают перекладывать свои средства в традиционные защитные инструменты, такие как золото, иена, доллар и казначейские обязательства США. Это обусловлено опасениями относительно замедления роста мировой экономики, на вероятность которого указывают последние данные из Китая и ЕС. Примечательно, что в этих обстоятельствах американская экономика показывает хорошую динамику, выделяясь на общем фоне, однако инвесторы по-прежнему осторожно оценивают ее перспективы: главным источником неопределенности стала недавняя инверсия кривой доходности гособлигаций США. Многие участники рынка теперь полагают, что рост американской экономики в 2П19 замедлится. Сегодня в центре внимания будет ФРС США: сомнений в четвертом за этот год повышении ставок практически нет, и инвесторы с особым нетерпением будут ждать сопутствующего заявления американского регулятора, экономических прогнозов и пресс-конференции по итогам заседания (решение по ставкам будет объявлено в 22:00 мск, пресс-конференция начнется в 22:30). Если Джером Пауэлл сегодня просигнализирует о том, что дальнейшая монетарная политика Федрезерва будет менее жесткой, то на фондовых рынках (которые оказывают основное давление на нефтяные котировки) скорее всего, произойдет разворот, т. к. подобные сигналы улучшат настрой инвесторов.

Сегодня утром цены на Brent идут вверх, несмотря на то что опубликованный в ночь на среду отчет Американского института нефти (API) указывает на увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 14 декабря, на 3,5 млн барр. до 441,3 млн барр. (согласно последней оценке Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США составляют почти 442 млн барр.). Это увеличение произошло на фоне роста импорта на 0,9 млн барр./сут относительно предыдущей недели, до 7,9 млн барр./сут. Между тем объемы нефтепереработки увеличились незначительно — на 0,05 млн барр./сут. Данные по нефтепродуктам неоднозначны: запасы бензина выросли на 1,8 млн барр., а дистиллятов — сократились на 3,4 млн барр. Теперь инвесторы будут корректировать свои торговые позиции в преддверии запланированной на сегодня публикации отчета EIA по запасам (ожидается в 18:30 мск). Медианная оценка, рассчитанная Bloomberg, предполагает сокращение запасов нефти на 2,5 млн барр., увеличение запасов бензина на 1,6 млн барр. и рост запасов дистиллятов на 0,75 млн барр. Мы ожидаем незначительного сокращения запасов нефти (примерно на 1 млн барр.) и небольшого снижения совокупных запасов нефтепродуктов. Это должно позитивно сказаться на динамике котировок Brent: по нашим прогнозам, сегодня к вечеру они могут подрасти до $58/барр. Если Федрезерв смягчит свой прогноз на следующий год, то цены на нефть и просевшие фондовые рынки, вероятно, получат поддержку.