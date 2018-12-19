Ну что ж, вот и настал “день Х”. Сегодня вечером, в 22.00 по Москве американский регулятор вынесет своё последнее в текущем году решение и озвучит планы на год следующий. Если они понравятся инвесторам, то от текущих минимальных за год значений мы можем увидеть резкое восстановление биржевых индексов по всему миру.

Согласно данным агентства Блумберг, вероятность повышения ставки сегодня составляет 70%, но мы всё же делаем ставку на то, что ФРС сегодня возьмёт паузу. Вообще рассматриваются три варианта, причём два из них – позитивны для инвесторов. Самый оптимистичный для рынков вердикт –ставка остаётся на прежнем уровне и план пересматривается с трёх до двух повышений в следующем году. Самый реалистичный –ставка повышается ещё на 0.25% с пересмотром дальнейших планов с трёх до 1-2 раз. Самый же пессимистичный – повышение ставки на 0.25% и вероятность повышения до 2 раз в следующем году. Относительно распродажи активов со своего баланса ФРС вряд ли что-то скажет, но если будет намёк на временную приостановку, то это будет самый сильный допинг для всех рынков, ведь главная причина падения всех рисковых активов –сжатие ликвидности в системе, а не удорожание денег.

В преддверии решения ФРС все европейские биржевые индексы показывают рост в пределах 0.7-0.9%, а американский доллар третий день находится под небольшим давлением. Очень похоже, что инвесторы ждут благих вестей, ну а что получится в реале, скоро узнаем.

Российский фондовый рынок в среду снова демонстрирует слабость, что неудивительно, ведь вчера цены на нефть рухнули ещё на 6%, до новых минимумов за последние почти 1.5 года.

Рублёвый индекс Московской биржи теряет скромные 0.3%, торгуясь в районе 2345 пунктов, при этом валютный РТС снижается на 1%, тестируя поддержку 1095 пунктов

Цены на нефть после вчерашнего обвала на 6-7% сегодня показывают восстановление на 1.5%. Котировки нефти марки Brent торгуются на уровне 56.5$ за баррель, марка WTI опустилась ниже 47$ за баррель. Индекс промышленных металлов растёт на 0.7%, после вчерашнего падения на 2%, драгоценные металлы показывают абсолютно нейтральную динамику. Цена тройской унции золота держится вблизи отметки 1450$

Российский рубль в паре с долларом не смог удержаться в диапазоне 66-67 из-за обвала нефтяных цен и пробил этот коридор наверх. Пока потери скромные и достижение 67.35 ещё ни о чём не говорит, ведь всё может в корне измениться уже после 22.00. Ключевая валютная пара евро/доллар замерла на рубеже 1.14, а сам индекс доллара находится на 96.3 пункта.

До 22.00 только одни ожидания, прогнозы и ставки можно будет делать завтра.