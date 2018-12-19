Сегодня Минфин признал первый аукцион по размещению пятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) на 10 млрд руб. несостоявшимся. Как говорится в сообщении ведомства, такое решение принято «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

Позднее российскому ведомству удалось разместить на аукционе выпуск ОФЗ с постоянным купонным доходом с датой погашения 27 мая 2020 года на сумму 1,145 млрд рублей. Объем предложения составил 10 млрд рублей, а объем спроса – 12,111 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,01% годовых.

С итогами третьего аукциона тоже все не просто. Министерство финансов России разместило выпуск облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) с датой погашения 2 февраля 2028 года на сумму 2,276 млрд руб. Объем предложения составил 5,131 млрд рублей, а объем спроса – 7,505 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 3,42% годовых.

Спрос слабый, многие боятся новых санкций, которые коснутся выпущенных ОФЗ. Да и мало кто верит в оптимистичные долгосрочные перспективы рубля. Можно сказать, что на более короткие бумаги спрос есть, при этом, что интересно рынок не закладывает масштабную девальвацию рубля в качестве возможного сценария. Доходность в 8% лишь немного выше действующей ключевой ставки ЦБР. При этом ситуация с займами пока не критична для эмитента.

Относительно дорогая нефть и дешевый рубль автоматически обеспечивают профицит бюджета. В целом для рублевого суверенного долга России настали не самые лучшие времена. По всем основным долговым коэффициентам Россия – первоклассный заемщик. Валовый внешний долг примерно равен международным резервам, а отношение суверенного долга к ВВП одно из лучших мире.

Однако на рынке слишком много неопределенности. В первую очередь это касается курса рубля, частично в этом виноваты сами российские монетарные власти: ЦБ РФ в январе возвращается на валютный рынок с интервенциями. Плюс неопределенность с ценами на нефть и перспективами динамики ставки ФРС США. Ну и, конечно, инвесторы помнят о санкциях, которые могут быть введены в отношении суверенного рублевого долга. Точно предсказать конъюнктуру первого квартала 2019 сложно. Однако с высокой вероятностью процентные ставки будут выше.