Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста вновь стали акции X5 Retail (FIVE:RX 1774, +3,17%). Лидерами падения стали привилегированные акции Татнефти (TATNP:RX 500, —2,15%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 67-68.

Рубль продолжил падение. Ослабление носит умеренный характер и связано с коррекцией нефти. Это привело к неразмещению ОФЗ на аукционе Минфина. Полагаю, что резкое ослабление рубля возможно в случае роста курса выше 68, что будет обусловлено ростом девальвационных ожиданий. Но пока не просматривается поводов для паники. Нефть отскакивает после резкого падения из-за данных по сокращению запасов в США. У рубля, на мой взгляд, есть шансы удержаться ниже 68 за доллар до конца недели.

Мегафон (MFON:RX 617, +0,85%) отчитается за 3 квартал. Ожидаем, что бизнес не претерпел существенных изменений. Однако позитивное влияние на результаты оказал рост продаж в сегменте мобильных данных. Выручка оператора составила, по нашему мнению, 84 млрд рублей, показатель EBITDA – 33,5 млрд рублей, а прибыль ожидается в диапазоне 18-20 млрд рублей. Фундаментальные факторы сейчас оказывают низкое влияние на котировки из-за ожидания оферты миноритариям, которая на наш взгляд, будет близка к текущей цене.

Ожидаю разнонаправленную динамику. На международном рынке в центре внимания – заседания банков Англии и Японии. В России в фокусе пресс-конференция Президента. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2330-2370 п. Ориентир по паре USD/RUB: 67,00-68,00.