Федеральная резервная система США на декабрьском заседании, как и ожидалось, подняла процентную ставку на 25 базисных пунктов до области 2,25-2,50% годовых.

Джером Пауэлл, руководитель ФРС, твердо стоит на своем: денежно-кредитная политика будет ужесточаться и дальше, несмотря на лобби экономистов и давление Белого дома. Единственная уступка, на которую пошел регулятор, это сокращение количества повышений — в 2019 году их будет два, а не три, как планировалось ранее.

Сейчас, скорее всего, последует череда язвительных комментариев со стороны администрации Дональда Трампа, и без того чувствительный фондовый рынок США останется под продажами. Более того — с большой долей вероятности он потянет за собой и остальных. Сегодня утром рынки продолжают продавать, сектор нефти в глубоком миноре и обновляет минимумы 14 месяцев, и только доллар относительно стабилен.

Очевидно, что рождественского ралли не будет, ФРС убил последнюю надежду на это. Вплоть до рождественских каникул западного мира, вероятно, «медведи» будут хозяйничать на площадках. Для индекса S&P это означает движение в сторону 2400 пунктов, для барреля Brent — скольжение к поддержке на $55.