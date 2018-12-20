Американские биржевые площадки в среду закрылись снижением, достигнув 15-месячного минимума на фоне итогового заседания ФРС США.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,54%, закрывшись на отметке 2506,96 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 1,49%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 2,17%. В аутсайдерах акции FedEx (12,16%), Facebook (-7,25%) и Intel (-4,55%).

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на пять базисных пунктов — до 2,77%.

Федеральный комитет по открытым рынкам на заседании 18-19 декабря повысил базовую процентную ставку по федеральным кредитным фондам на 25 базисных пунктов — до 2,25-2,50% годовых, указав на то, что в 2019 году регулятор планируют провести еще два повышения ставки вместо трех, сделав паузу в сентябре.

Инвесторы негативно восприняли сигналы от главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который дал понять, что регулятор не видит большой угрозы для экономики от снижения на фондовых рынках. Не порадовало игроков и ухудшение прогноза роста американской экономики, которая по мнению ФРС в 2019 году составит 2,3%.

Сейчас последняя линия обороны "быков" расположена на отметке 2490 п. по индексу S&P 500, от которой возможен неплохой отскок. Однако накопившиеся проблемы, упорно игнорируемые игроками в текущем году, могут создать условия для дальнейшего снижения американских бенчмарков.

На данном этапе волатильность на биржах США оказывает серьезное давление на нефтяные котировки,торгующиеся в основном с оглядкой на динамику заокеанских индексов. Тем не менее, сейчас цена эталонного сорта Brent пытается нащупать поддержку на уровне $56 и при смене настроений игроков сможет подняться к отметке $59.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,35%, закрывшись на отметке 2358,58 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе остаются на отметках 2330 и 2310 пунктов, сопротивления расположены на 2360 и 2380 пунктов.

В настоящий момент основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 107000 п. Сопротивления расположены на уровнях 110000 и 112000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 67,46, снизившись на 0,26% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 67,60 и 67,95. Поддержки находятся на 67 и 66,80.

Недавнее повышение ключевой процентной ставки Банком России, несмотря на попытку выравнивания спреда между американскими казначейскими бондами и ОФЗ, не привело к желаемому результату.

Так, 19 декабря Минфин признал несостоявшимся аукцион по продаже шестилетних ОФЗ серии 26223 на сумму 10 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.