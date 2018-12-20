В среду изменения цен в секторе высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. В плюсе закрылись Роснефть (ROSN, +1.5%), Северсталь (CHMF, +1.3%), Сбербанк (SBER, +1.2%), в то время как акции Магнита (MGNT) и Транснефти (TRNFP) подешевели на 1.3%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.0%. Активность на рынках в целом несколько сократилась перед объявлением итогов заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, в отношении которого имелась неопределенность в прогнозах инвесторов.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции корпорации Иркут (IRKT) подорожали на 8.7%, Центрального телеграфа (CNTL) – на 6.1%. Тем временем Электроцинк (ELTZ) потерял еще 3.9%, Русснефть (RNFT) – 3.6%.

Фондовые индексы США понизились на 1.5% — 2.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Единогласное решение членов комитета по открытым рынкам ФРС США о повышении целевого диапазона базовой процентной ставки на 0.25 п.п., хотя и было во многом ожидаемым, вызвало негативную реакцию на американских биржах и негативно отражается на готовности инвесторов к принятию риска в целом (трейдеры проигнорировали сообщения о том, что Сенат США одобрил меры, позволяющие обеспечить финансирование правительства до февраля – меры требуют одобрения Палатой представителей, но риски приостановки работы правительства на текущей неделе все же снижаются).

На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль – ужесточение денежной политики ФРС оказывает поддержку курсу доллара.