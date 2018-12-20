Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. ФРС США вчера ожидаемо повысила ставку на 0.25 п.п., на фоне чего продолжились тенденции последних дней – инвесторы продавали акции и увеличивали позицию на долговом рынке. В повышении ставки сомнений было мало, поэтому негативная реакция рынка последовала в первую очередь на дальнейшие планы регулятора. В сентябре Федрезерв планировал три повышения в 2019, сейчас прогнозирует два, но для возвращения к покупкам необходимо было не более 1 повышения. К тому же, были пересмотрены в худшую сторону оценки ВВП и инфляции.

Еще один важный момент касается определения регулятором уровня нейтральной ставки, то есть такой, которая не будет сдерживать рост экономики. Ранее значение равнялось 3%, согласно вчерашнему заявлению 2.8%. Следовательно, этот уровень будет достигнут раньше, чем предполагалось, что негативно для перспектив фондового рынка. Американским индексам будет довольно сложно завершить календарный год на позитивной ноте, инвесторы и далее продолжат выходить из акций.

Запасы нефти за неделю сократились на 0.5 млн. баррелей, что несколько хуже ожиданий, но в моменте это положительно влияло на котировки «черного золота». Тем не менее, закрытие оказалось довольно слабым, а сигналов о пересмотре добычи в США или активном сокращении в рамках ОПЕК+ нет, поэтому снижение, вероятно, продолжится.

Аукционы Минфина по размещению ОФЗ прошли неудачно. Привлечено всего 3.4 млрд. рублей, тогда как планировалось 25 млрд. руб. Причин несколько, прежде всего ожидание решения ФРС. Помимо этого рубль продолжал терять позиции к доллару и евро из-за ухудшения внешнего фона. К возвращению ЦБ РФ в январе на валютный рынок добавляются угрозы от Конгресса США.

Сенаторы внесли предложение о необходимости призвать к ответу Россию за «агрессию в Черном море» и выступили за отмену «Северного потока- 2» при помощи санкций. Положительной новостью стало решение Минфина через 30 дней исключить из санкционного списка компании Дерипаски, попавшие туда в апреле. Это станет возможным благодаря снижению доли Дерипаски ниже 50%. Ранее сроки вступления ограничений в силу неоднократно переносились, и мы прогнозировали их вероятную отмену. На этом фоне акции Rusal и En+ должны стать лидерами торгов. Нужно учитывать, что сенат США хочет изучить подробности решения и может повлиять на это, поэтому следует проявлять осторожность при покупке. Акционеры «Детского мира» утвердили дивиденды за 9 мес. 2018 в размере 4.39. руб., дальнейшие перспективы компании оцениваем положительно.