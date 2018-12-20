Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня после решения ФРС США повысить ставку. Негативная динамика рынка нефти также окажет давление на стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов вероятно снижение индекса РТС из-за ухудшения внешнего фона, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Единогласное решение членов комитета по открытым рынкам ФРС США о повышении целевого диапазона базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта, хотя и было во многом ожидаемым, вызвало негативную реакцию на американских биржах и негативно отражается на готовности инвесторов к принятию риска в целом", — сказал он.

Утренняя слабость нефтяных котировок сегодня может продолжить давить на рубль, кроме того, вчерашнее решение ФРС по увеличению ставки, может в целом давить на все валюты стран с формирующимися рынками, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 66,8-68,1 рубля, для европейской валюты — 76-77,6 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 1,5-2,2% на фоне итогов заседания ФРС.

Федрезерв по итогам заседания 18-19 декабря повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. Это повышение стало уже четвертым по счету в текущем году. Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо трех. Такой прогноз глава ФРС объяснил экономическими показателями.

Фьючерсы на американские индексы снижаются с утра на 0,7-0,8%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,7-2,8%, японский Nikkei 225 — на 2,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%,

Стоимость нефти уменьшается на 1,4% — до 56,46 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро колеблется на уровне 1,1391 доллара против 1,1377 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду изменился разнонаправленно по индексам на фоне роста курса доллара против рубля. Ожидания решения ФРС США по базовой ставке держали игроков рынка в напряжении, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,35% — до 2358,58 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,58%, до 1099,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 18 копеек – до 67,46 рубля, евро — на 37 копеек, до 76,80 рубля, следует из данных Московской биржи.