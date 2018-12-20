В течение дня отечественный рынок боролся с двумя идеями. Первая заключалась в способности нефти продолжить снижение и для этого появились дополнительные поводы, когда котировки Brent упали ниже $56 за баррель. Вторая заключалась в том, что ФРС может пойти на смягчение планов повышения ставки в 2019 году, что будет позитивом для всех рискованных активов. К закрытию торгов бумаги Сбербанка подорожали на 1,21%. Накануне стало известно, что глава организации Г. Греф купил облигации банка на 100 млн рублей. Впрочем, статистика ЦБ о росте прибыли отечественных банков в январе-ноябре в 1,5 раза также способствует покупкам. В целом по секторам не было единого вектора движений. Падающие и растущие бумаги были как среди нефтяников, так и металлургов. Пожалуй, лишь производители драгоценных металлов выступили единым фронтом: Polymetal подорожал на 3,09%, а «Полюс» на 2,42%. Бумаги «ЛУКОЙЛ» (-0,3%) и «Магнит» (-1,34%) заранее готовились к дивидендной отсечке.

Рубль провёл довольно волатильные торги. Если в первой половине дня наблюдалось укрепление, то во второй половине давление на отечественную валюту оказали неудачные аукционы ОФЗ. Аукцион выпуска ОФЗ-ПД 26223 вовсе был признан несостоявшимся из-за отсутствия спроса по устраивающим Минфин ценам. На втором аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26214 с погашением в мае 2020 года удалось разместить бумаги лишь на 1,15 млрд рублей по номиналу из предложенных 10 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,01%. На третьем аукционе ОФЗ-Ин выпуска 25002 удалось реализовать бумаги на 2,28 млрд рублей по номиналу из 5,13 млрд рублей. Реальная средневзвешенная доходность составила 3,42%. Таким образом, Минфин смог реализовать менее 15% предложенных ОФЗ, что в условиях ожидания ключевых решений ФРС достаточно понятное явление. Соответственно рынок ждал итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС и не хотел брать на себя ответственность. Вечером в среду после решения доллар укреплялся на 0,26% до 67,67,46, а евро на 0,49% до 76,80.

Американский регулятор решил не потакать рынку, но не смог также сопротивляться негативным тенденциям. Ставка была повышена на 0,25 процентного пункта до 2,25-2,50%. План на 2019 год изменен на два повышения вместо трёх. Естественно, что от утреннего оптимизма на рынках не осталось и следа. Меж тем доходность по 10-летним казначейским обязательствам даже упала до 2,80% перед пресс-конференцией Дж. Пауэлла, что говорит о слабой уверенности участников торгов в том, что понадобится ещё два повышения. Чтобы не быть голословными, изучим итоговое заявление. В тексте отмечается, что экономика и рынок труда демонстрировали сильные темпы роста. Инфляционные ожидания особо не изменились, а сама инфляция находится в районе 2%. Меж тем бизнес-инвестиции немного снизили темпы роста по сравнению с началом года. ФРС полагает, что некоторое дальнейшее постепенное повышение ставки может быть необходимым. Все члены Комитета по операциям на открытом рынке поддержали данное решение. И на этом всё. То есть рынок не получил каких-либо комплементов перед Рождеством и может продолжить «медвежью» гонку. На пресс-конференции председатель ФРС Дж. Пауэлл сообщил, что подавляющее большинство его коллег видит сильный экономический рост в 2019 году, а экономические прогнозы существенно не изменились. Хотя он и отметил некоторое ослабление макроэкономических показателей. Стоило Дж. Пауэллу сказать, что ставки пришли к нижней границе нейтральной зоны, как доходность по 10-летним бумагам упала до 2,77%. Начинался день для индексов позитивно, но конец дня был разгромом. Dow Jones Transportation Index оказался в «медвежьем» тренде, так как упал от своего максимума уже на 20,9%. Это ещё не гарантирует «медвежий» рынок по основным индексам, но историческая зависимость существует. А теперь посмотрим на некоторые настоящие индикаторы. FedEx Corp. (-12,16%) часто рассматривают в качестве индикатора здоровья американской и мировой экономики, так как компания занимается доставкой почты, включая закупаемые товары. Менеджмент FedEx Corp. снизил прогнозы на 2019 год, а также предлагает некоторым работникам более ранний выход на пенсию. New-York Times пишет о том, что Facebook долгое время делилась данными о пользователях со своими партнёрами. Статистика дня особо рынок не беспокоила. Продажи на вторичном рынке жилья выросли в ноябре на 1,9% до 5,32 млн единиц. По итогам дня DJIA упал на 1,49% до 23323,66 п., S&P 500 снизился на 1,54% до 2506,96 п., а NASDAQ провалился на 2,17% до 6636,83 п.

Азиатские индексы также отправились за американскими коллегами. В Китае объявили программу поддержки предпринимателей на 100 млрд юаней, но для рынка этого оказалось недостаточно. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала почти до 2,75%. В мусорных облигациях, напротив, доходности продолжили расти. В качестве признака общих проблем, австралийская безработица выросла в ноябре до 5,1% с 5,0% в октябре. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20297,33 п. (-3,29%), Hang Seng — 25511,57 п. (-1,37%), Shanghai Composite — 2522,58 п. (-1,06%).

Нефть возобновила падение и вновь приблизилась к отметке $56 за баррель Brent. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 14 декабря, коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,5 млн бар. До 441,5 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,8 млн бар., а дистиллятов упали на 4,2 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что участники рынка ждали падение запасов нефти на 3 млн бар. Импорт сырой нефти вырос на отчётной неделе на 30 тыс. бар. В день до 7,4 млн бар. В сутки. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,2 млн бар. Общих поставок в сутки, или +4,5% за год; 9,1 млн бар. Бензина в сутки, или +0,6% за год: а также 4,2 млн бар. Дистиллятов в сутки, или +6,5% за год. Добыча на прошедшей неделе сохранилась на уровне 11,6 млн бар. В сутки. Впрочем, для рынка остаётся важным то, что добыча в США, РФ и Саудовской Аравии пока находится вблизи исторических максимумов, а какие-либо постепенные сокращения начнутся только в январе.

Внешний фон вновь негативный. Нефть в минусе, а рынки Азии в пессимизме. Сырьевые валюты также слабеют, а чемпионом является NZD на фоне снижения оценки роста ВВП в III квартале до 2,6% с 2,8%. Отечественный рынок может открыть день в минусе из-за падающей нефти. Ситуация в рубле достаточно стабильная благодаря его высокой доходности. Из корпоративных событий дня можно отметить отчёт «Мегафон» по МСФО за III квартал, а также советы директоров в таких компаниях, как «Роснефть» и «Интер РАО».



