Статистика по потреблению за ноябрь оказалась сюрпризом: рост оборота розничной торговли ускорился до 3,0% в ноябре всего с 2,0% г/г в октябре, сильно превысив наш прогноз (1,7% г/г) и консенсус-прогноз рынка (2,1% г/г). Это ускорение стало своего рода парадоксом, так как рост зарплат оставался умеренным 8,6% г/г в номинальном выражении и 4,6% г/г в реальном выражении в ноябре, безработица продолжала расти и вернулась к уровню 4,8%, самому высокому с мая 2018 г.

Наиболее правдоподобным объяснением этой ситуации является то, что решение ЦБ повысить ставку в сентябре и его указание на возможное дополнительное повышение ставки вынудило население увеличить потребление с помощью кредитования, пока ставки еще на дне.

Распродажи Черной пятницы (23 ноября) тоже могли в некотором смысле простимулировать аппетиты потребителей.

Однако мы считаем всплеск потребления скорее временным явлением и подтверждаем наши осторожные ожидания в отношении потребительского тренда в 2019 г. Более того, решение ЦБ повысить ключевую ставку на 25 б.п. до 7,75% и его опасения по поводу возможного ускорения инфляции до 6% в марте-апреле очень негативны с точки зрения перспектив роста в следующем году. Мы считаем, что в этой ситуации сильное потребление в ноябре вряд ли можно считать позитивной новостью, так как это скорее является сигналом нестабильности, чем признаком устойчивости.



