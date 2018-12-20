По нашим оценкам, в ноябре темпы роста российского ВВП уменьшились до плюс 2% (по сравнению с плюс 2,6% в октябре). Наибольший положительный вклад в экономический рост за отчетный период внесли розничная торговля, строительство и транспортная отрасль. При этом значительное ускорение темпов роста торгового оборота произошло за счет улучшения динамики продаж непродовольственных товаров на фоне умеренного роста продаж продуктов питания, табачных изделий и напитков. Мы полагаем, что с учетом возобновившегося падения реальных доходов населения подобная картина может быть результатом временного усиления спроса на товары длительного пользования в преддверии ожидаемого в январе будущего года увеличения НДС. Улучшение в транспортной отрасли произошло в первую очередь благодаря резкому увеличению объемов трубопроводного транспорта в результате возвращения погодных условий в область многолетних средних значений после аномально теплого октября. Несмотря на заметное улучшение динамики в строительном секторе, мы считаем, что инвестиционная активность бизнеса остается достаточно вялой, в пользу чего свидетельствует спад в черной металлургии и в производстве изделий из черных металлов.

Мы ожидаем сохранения умеренных темпов роста в декабре и считаем, что по итогам текущего года российская экономика вырастет на 1,6%. Однако, согласно нашим расчетам, в будущем году темпы роста ВВП снизятся до 0,7% в результате торможения роста в ЕС и Китае. Кроме того, негативное влияние на экономику окажет ослабление потребительского спроса вследствие снижения реальных доходов населения, вызванного, в свою очередь, значительным ростом инфляции в результате принятых решений об увеличении НДС и индексации регулируемых тарифов.