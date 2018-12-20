Индекс S&P 500 в среду уменьшился до 2506,96 пункта, Dow 30 — до 23323,66. Прогресс переговоров Италии и ЕС, Китая и США увеличил их на 1,5%-1,6% в начале нью-йоркской сессии. ФРС ожидаемо ужесточила ДКП на 25 базисных пунктов. Но вместе с этим она снизила прогноз на 2019 год по числу повышений ставок до только двух, а не одного, как ждала биржа. При сохранении вопроса о мировом долге это усиливало опасения спада экономики и понизило биржевые индексы на 1,5% по итогам торгов.

Нефть тоже поначалу увеличивалась в цене на обещаниях саудитов порезать добычу и на ожиданиях падения запасов в США по данным минэнерго, а также на факторе переговоров с КНР. Но неожиданность для прогнозов по числу повышений ставки уменьшила ожидания роста цен в Америке и обвалила Брент до $56,5 за баррель.

Для Соединённых Штатов есть плюсы в повышении спроса на "безрисковые" активы, потому что они традиционно включают в себя и трежерис, доходность которых в четверг падала до 2,75%.

На фоне запрета на табло с валютными курсами в России к мировым инвесторам постепенно возвращается понимание того, что одним из лучших резервных активов остаётся физическое золото, бумажные фьючерсы на которое к утру росли до $1246. Рост металла ограничивался только сообщением Bloomberg о прозрении США в вопросе вывода РусАла из-под санкций после решения О.Дерипаски об уменьшении доли в компании.

Из отдельных международных корпораций — FedEx превысил прогнозы по EPS и продажам, но снизил оценку прибыли на 2019 год из-за слабости в Европе и уменьшения мировой торговли. Micron Technology побил консенсус по прибыли, но отстал от него по выручке и недотянул до ожиданий в описании перспектив на следующий период.

GE весной проведёт IPO подразделения по здравоохранению стоимостью $65-70 млрд. Если продаст акций на $10-11 млрд, вместе с бумагами может уйти в пределах 13%-18% обязательств, и если на вырученные средства выплатит по долгам, то ещё 10%-11%. В результате, долг к EBITDA GE может стабилизироваться в районе аннуализированных 9,5. И это может даже с определёнными шансами увеличить котировки на 20%-25% до $9,2-$9,6 при прочих равных и без учёта вероятности дефолта. Догадываюсь, что прибыль инвесторов в IPO будет больше, чем у тех, кто останется в GE. Чтобы не быть голословным, недавно такое размещение было у аналогичного подразделения Siemens. Бумага стоила на старте 28 евро, ныне порядка 37 евро. Тем не менее наши управляющие пока консервативно смотрят и на рынок публичных размещений. И среди компаний здравоохранения есть тенденция к объединению конкурентов, например, Pfizer и GSK накануне заключили крупную сделку по слиянию активов в этой сфере.

Не отобранное нами в портфель IPO SoftBank (9434) в Токио по итогам первых двух дней торгов упало на 14%, но остаётся крупнейшим в ряде номинаций.