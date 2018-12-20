Росстат опубликовал данные о состоянии производства и спроса в ноябре, последний отчет в этом году. Согласно представленной статистике, по итогам 2018 г., впервые за последние 10 лет, рост численности населения России может оказаться отрицательным: впервые с 2008 г. чистый приток мигрантов был недостаточно высоким, чтобы компенсировать естественный отток населения.

В остальном приведенные данные по рынку труда выглядят сильными: рост номинальных зарплат на протяжении последних 14 месяцев превышает 8%, а безработица (с поправкой на сезонные факторы) остается стабильной на низком уровне в 4,7–4,8%.

Это способствует продолжению умеренного роста потребления: оборот розничной торговли в ноябре повысился на 3,0% г/г.

Согласно данным Росстата, за период с января по октябрь 2018 г. численность населения России сократилась на 78,7 тыс. чел. против роста на 63,5 тыс. чел. в аналогичном периоде прошлого года. В результате на начало ноября общая численность населения страны составила 146,8 млн чел.

В 2017 г. естественный прирост населения, сохранявший поступательную динамику с 2011 г., стал отрицательным. Однако естественное сокращение населения компенсировалось положительным чистым притоком мигрантов.

В нынешнем году чистая миграция снизились: за 10м18 она составила 101,8 тыс. чел. против 178,4 тыс. чел. за 10м17. Наиболее заметно сократился приток мигрантов из стран ближнего зарубежья – в том числе Украины, Узбекистана и Киргизии. Поток мигрантов из дальнего зарубежья по сравнению с прошлым годом изменился менее значительно, но в абсолютном выражении также существенно сократился.

Предварительная оценка роста номинальных зарплат в октябре пересмотрена в большую сторону – с 8,1% до 8,9% г/г. Согласно текущим оценкам, в ноябре рост немного замедлился по сравнению с предыдущим месяцем, составив 8,6% г/г, что, однако, все равно предполагает высокие темпы роста реальных зарплат по итогам ноября на 4,6% г/г.

Между миграцией и динамикой зарплат может существовать определенная взаимосвязь. Тема эволюции трендов в этих двух сферах поднималась Банком России в Докладе о денежно-кредитной политике за 3к17. Между тем безработица, рассчитанная с поправкой на сезонные изменения на рынке труда, остается на низком уровне в 4,7–4,8%.

Что касается потребления, то, по оценкам Росстата, рост потребительских расходов домохозяйств в ноябре ускорился до 3,0% г/г против 2,0% в октябре. При этом повысились темпы роста потребления как продуктов питания (с 0,4% г/г в октябре до 1,6% в ноябре), так и непродовольственных товаров (с 3,4% до 4,3% г/г). На наш взгляд, увеличение спроса в непродовольственном сегменте, помимо роста реальных зарплат, объясняется покупками «про запас» в ожидании роста цен на товары длительного пользования вследствие повышения НДС.

Рост объема строительства в денежном выражении в постоянных ценах в ноябре ускорился до 4,3% г/г против 2,9% в октябре.