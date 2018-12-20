Вчерашняя попытка Минфина осуществить заимствования на первичном рынке завершилась достаточно неудачно: из предложенных 25,1 млрд руб. ему удалось продать облигаций всего на 3,4 млрд руб. Аукцион длинного ОФЗ-26223 с фиксированным купоном вообще был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен». Коротких облигаций выпуска ОФЗ-26214 с фиксированным купоном Минфин разместил всего на 1,1 млрд руб. (из предложенных 10 млрд руб.), хотя заявок на этот выпуск было подано на 12,1 млрд руб. Доходность бумаги по цене отсечения составила 8,03%, что близко к уровню вторичного рынка. Результаты аукциона третьего выпуска, также предложенного к размещению на этот раз, – индексируемого на инфляцию ОФЗ-52002 – оказались ненамного сильнее. При общем объеме заявок в 7,5 млрд руб. (1,5x относительно предложения) Минфин реализовал бумаг на 2,3 млрд руб. Примечательно, что в этом случае цена отсечения (92,9 пп) соответствовала дисконту примерно в 0,5 пп к цене вторичного рынка.

Судя по всему, на рынке наступает переломный момент: в отсутствие иностранного спроса ценовую конъюнктуру определяют банки, которые после повышения в прошлую пятницу ключевой ставки ЦБ уже не спешат покупать ОФЗ на текущих уровнях. В свою очередь Минфин не готов предоставлять инвесторам премию к вторичному рынку, которая, как мы полагаем, могла бы послужить триггером к общей переоценке котировок ОФЗ. Баланс между этими двумя факторами выглядит достаточно хрупким, в связи с чем мы ожидаем сохранения повышательного давления на доходности облигаций (что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему уплощению кривой). Что касается линкера ОФЗ-52002, то в ближайшее время спрос на него, как мы полагаем, будет определяться готовностью Минфина предоставить инвесторам премию к доходности, текущий уровень которой в реальном выражении выглядит непривлекательным для игроков.

На вторичном рынке торговая активность повысилась – оборот на МосБирже составил 13,6 млрд руб. (выше среднедневного оборота за месяц). Мы полагаем, что это стало результатом увеличения объемов продаж зарубежными инвесторами, спровоцированного комбинацией таких факторов, как ужесточение риторики ЦБ РФ, ослабление рубля и продолжение коррекции на рынке нефти. С самого открытия доходности средне- и долгосрочных бумаг выросли на 1–2 бп, и в течение дня их рост достигал 5 бп. Однако ближе к концу торгов рынок частично отыграл снижение и закрылся на 1–2 бп выше в доходности по сравнению с предыдущим днем.