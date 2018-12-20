В ноябре помесячная отраслевая динамика в России в целом улучшилась, исключением стали промышленное производство и сельское хозяйство. В строительстве были зафиксированы особенно высокие помесячные темпы роста (4,3%), благодаря чему годовая динамика за 11М18 стала положительно (плюс 0,5%). С учетом предстоящего повышения госрасходов в декабре мы полагаем, что рост в строительстве за 2018 год может достичь 1%.

Годовой рост оборота розничной торговли в ноябре составил 3%, ускорившись с октябрьских 2%, а за 11М18 он достиг 2,6%. В сегменте продовольственных товаров оборот вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (против 0,4% в октябре), несмотря на ускорение инфляции за месяц (в том числе продовольственной). В непродовольственном сегменте годовой рост был еще более выраженным: 4,3% по сравнению с октябрьскими 3,4%. Возможно, это связано с увеличением спроса населения, стремящегося закупить товары длительного пользования в преддверии январского повышения НДС. Тем не менее в ближайшее время этот эффект сойдет на нет. В ноябре реальные располагаемые доходы населения снизились на 2,9% по сравнению с ноябрем прошлого года. В результате за 11М18 их снижение составило 0,1% относительно 11М17. В связи с этим мы ожидаем замедления роста оборота розничной торговли в 2019 году.

Несмотря на разнонаправленную динамику, мы ожидаем, что в ноябре годовой рост в базовых отраслях будет сопоставим с октябрьским, когда он составил 3,5%, и выше, чем 0,7% в сентябре, что будет означать улучшение динамики в октябре — ноябре в сравнении с 3К18. Это будет соответствовать нашему прогнозу роста в базовых отраслях на весь 2018 год — 1,8%, хотя из-за некоторых статистических расхождений возможно некоторое отклонение от этого уровня, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



