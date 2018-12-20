Ведущие мировые фондовые площадки торгуются сегодня в красной зоне, отыгрывая вчерашнее падение в США. Инвесторы считают, что ФРС ошибается в оценке экономических перспектив на будущий год. Стоит отметить, что в целом тон заявлений регулятора был довольно мягким.

Японский индекс Nikkei теряет больше 2% на фоне похожего по тональности на решение ФРС заявления Банка Японии сохранить текущий курс монетарной политики. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng опустились примерно на 1%, так как Народный банк Китая также не смог убедить участников торгов в достаточности принятых им стимулирующих мер. Европейские биржи открылись снижением более 1%.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США опустилась ниже 2,77%, что сократило спред доходности между ними и «двухлетками» до 10 пунктов. Это отражает опасения инвесторов по поводу приближения рецессии. Золото прибавляет в цене. Нефть марки Brent снижается и торгуется около $55 за баррель. Таким образом, можно говорить о низком аппетите к риску на рынках. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 опустится на 0,6%, до 2490пунктов.

Из сегодняшних важных макроэкономических новостей внимания заслуживают данные по числу первичных заявок на получение пособия по безработице и динамике индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Мы ожидаем, что показатели подтвердят тенденцию к замедлению, но не к окончанию экономического роста.

Техническая картина говорит о приближении индекса S&P500 к отметке 2470 пунктов — цели прошедшего ранее прорыва канала с границами 2630–2815. Индекс RSI подходит к значениям перекупленности, что может означать скорое завершение падения, но пока уS&P500 остается возможность пройти еще немного ниже.

Cегодня до открытия торгов свои результаты за третий квартал представит Walgreens Boots, от которой ожидается рост прибыли. После закрытия отчитается Nike с прогнозируемой нейтральной динамикой прибыли. Показатели компаний могут рассказать о перспективах сезона отчетности за четвертый квартал, начинающегося в январе 2019-го.