Стратегия Минфина предлагать к размещению объем, не придавая особого значения конъюнктуре рынка, вчера вновь окончилась провалом: из предложенных 25 млрд руб. реализовать удалось лишь 3,4 млрд руб. (один из самых худших итогов в этом году). Из-за «отсутствия заявок по приемлемым уровням цен» размещение 5-летних ОФЗ 26223 не состоялось. Для размещения хотя бы какого-то объема (1,13 млрд руб.) ведомству пришлось предложить заметную премию (8 б.п. по доходности, исходя из отсечки YTM 8,03%) по коротким ОФЗ 26214.

В отсутствие потребности занимать (в условиях большого бюджетного профицита) настойчивое предложение Минфином новых бумаг даже на слабом рынке вызывает удивление, при этом такое поведение ведомства (постоянно присутствующий навес предложения) формирует определенную премию на рынке. По нашему мнению, доходности ОФЗ являются все еще низкими в сравнении с o/n РЕПО и рисками ужесточения монетарной политики и ослабления рубля.

Кроме того, открытым остается вопрос санкций на госдолг. Вчерашнее решение Казначейства США о планируемом снятии санкций с UC RUSAL (поскольку находящийся под санкциями О. Дерипаска снизил свою долю в En+, владеющей компанией, c 70% до <50% и выполнил ряд других требований OFAC по отчуждению бизнеса компании) может быть воспринято как сигнал о том, что США не готовы к жестким санкциям против РФ, которые могут задеть их интересы.

Однако это не проясняет вопрос о возможных санкциях на ОФЗ (они бы не оказали такого негативного эффекта на американскую экономику). Кроме того, для снятия санкций с Русала требуется еще изучение вопроса Конгрессом (о целесообразности вмешиваться в этот процесс).

Инфляционный тренд не привлек интерес к ОФЗ-ИН

Свидетельством отсутствия свободных средств у локального якорного покупателя (управляющие пенсионные средствами) является низкий интерес к 9-летним ОФЗ-ИН 52002, которые были размещены лишь на 2,27 млрд руб. Для того чтобы доходность этих бумаг превысила доходность классических 26212 (с близким сроком до погашения), публикуемые данные Росстата по потребительской инфляции в среднем должны быть выше 5,44%, а реальная доходность — не выше 3,44%. По-видимому, у участников рынка есть большие сомнения не только в значительном росте инфляции, но и в том, что реальная доходность ОФЗ-ИН окажется выше реальной доходности классических бумаг (учитывая, что валютный курс все меньше переносится на инфляцию, но заметно отражается на уровне номинальных рублевых ставок).