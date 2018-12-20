В лидерах роста к середине дня пребывали гдр En+ (+29,04%) и бумаги “РУСАЛа” (+15,73%). В лидерах падения были акции “Лукойла” (-2,94%) и котировки “Магнита” (-2,60%).

Фундаментальную поддержку бумагам РУСАЛа и En+ оказало заявление Минфина США накануне о намерении снять санкции с производителя алюминия и аффилированных компаний в течение 30 дней ввиду сокращения доли Олега Дерипаски в капитале.

С технической точки зрения акции “Лукойла”, после попыток закрепиться выше 5200 руб., перешли к нисходящей коррекции и расположены ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (район 5000 руб.). Показания дневного графика негативны и указывают на опасность дальнейшего падения бумаг – в район 4600 руб. (нижняя полоса Боллинджера и минимумы конца ноября). Сигналом в пользу возможного восстановления и движения к 5000 руб. было бы закрепление выше 4800 руб.



