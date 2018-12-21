Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции En+ (ENPL:RX 393, +29,77%) и RusAl (RUAL:RX 30,40, +15,33%). Поводом послужила новость о возможном снятии санкций. Лидерами падения стали обыкновенные акции Мечела (MTLR:RX 77,50, —3,00%). Пара USD/RUB поднялась выше 68.

Рынок пытается сопротивляться падению. На мой взгляд, у него все меньше шансов устоять перед натиском. Нефть пробила вниз отметку $55, американские фондовые индексы падали шесть торговых сессий подряд. На мой взгляд, инвесторы не захотят оставаться в длинных позициях на выходные. Если индекс Мосбиржи опустится ниже отметки 2350 п. и 200-дневной средней, это будет сигналом к продолжению коррекции, ближайшей целью которой может стать уровень в 2200 п. на горизонте до конца года. Поддержкой по индексу РТС выступит отметка 1050 п., которая, однако, не выглядит прочной.

Рубль усиливает падение. Теперь растет число игроков, уверенных в ослаблении рубля к доллару до Нового года до 70 и выше. Первыми могут занервничать держатели ОФЗ. Большинство керри-трейдеров входило в эти бумаги давно, и рост курса выше 68, на мой взгляд, должен ускорить бегство нерезидентов, а это, в свою очередь, вызовет ослабление рубля. Драйвером к падению рубля может стать продолжение коррекции цены на нефть.

Ожидаю негативную динамику. В фокусе нет заметных событий. На рынке развернется борьба за удержание отметки 2350 п. по индексу Мосбиржи. Ориентир по паре USD/RUB: 67,50-68,50.