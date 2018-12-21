В четверг, 20 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 83 коп. (+1,23%), до 68,29 руб., курс евро – на 153 коп. (+1,23%), до 78,33 руб.

Торги по рублевым парам открылись снижением на фоне восстановления цен на черное золото и практически сразу перешли в рост. Российская валюта увеличила темпы ослабления к доллару на американской сессии на фоне коррекционного движения индекса доллара после его падения в начале торгов Европе. Внутридневной максимум был зафиксирован на отметке 68,71 руб. за доллар, его гринбек протестировал на обвале цен на нефть сорта Brent до $54,26 за баррель.

По нефти сейчас больше работают технические факторы, потому что на месячном периоде продавцы пробили трендовую линию на уровне $61. В связи с этим ускорилось падение цен на нефть. Покупатели закрывают длинные позиции, а краткосрочные спекулянты работают на снижение, усиливая падение котировок.

По фьючерсу на доллар/рубль было зафиксировано сокращение открытых позиций на 602,4 тыс. (-20,6%), до 2,314 млн контрактов. Открытые позиции закрывали как физические лица, так и юридические. Причем по итогам дня уменьшились как короткие, так и длинные позиции по доллару США. Учитывая, что в четверг рубль обвалился к иностранным валютам, то участники рынка фиксировали прибыль по длинным позициям и закрывали короткие позиции с убытком. Закрыли свои позиции 2030 лиц. На данный момент позиции по фьючерсу Si-3.19 открыто у 10085 лиц.

Единая валюта в паре с рублем смогла преодолеть ноябрьские и октябрьские максимумы, достигнув пика на отметке 78,88 руб.

На торгах в Азии баррель нефти Brent стоит $54,60 (-0,12%). Учитывая, что бочка нефти уже стоит 3734 руб., то давление на рубль будет усиливаться. Среднесрочные продавцы в нефти нацелились в уровень $45 за баррель. Цена по нефти лежит на уровне поддержки $54,60, поэтому в любой момент может начаться восходящая коррекция.

Учитывая, что на фьючерсном рынке было закрыто очень много длинных и коротких позиций (снизился открытый интерес), то в рамках коррекции для пары доллар/рубль увеличилась вероятность вернуться к уровню 67,85 руб. Если нефть перейдет в фазу роста, то курс доллара упадет до него в течение одной торговой сессии. Если нефть будет создавать продавцам помехи, то это произойдет в чтение двух торговых дней. А так покупатели в паре доллар/рубль себе вчера открыли дорогу к уровню 70,50 руб. У евро ближайший целевой уровень находится на отметке 80,90 руб. Внутри дня возможна коррекция до 77,95 руб. за евро.

На спот-рынке евро стоит 77,85 руб., доллар – 68,05 руб. Открытие торгов стоит ожидать резким падением евро и доллара. Перед налоговым периодом экспортеры будут продавать валютную выручку.