По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы продолжили снижение на фоне итогов заседания ФРС и неутешительных прогнозов по прибылям компаний.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,58%, закрывшись на отметке 2467,42 пунктов, промышленный индекс Dow Jones потерял 1,99%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,63%, вплотную приблизившись к "медвежьей" территории. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта до 2,80%.

В четверг инвесторы продолжили переваривать решение американского регулятора, который не пошел на поводу у фондовых рынков и продолжил идти в направлении ужесточения монетарной политики. Негатива добавили угроза приостановки работы правительства США в пятницу из-за отказа Палаты представителей финансировать строительство стены на границе с Мексикой и негативные прогнозы по прибылям от FedEx, Carnival Corp, Accenture Plc и Conagra Brands.

Летящие вниз котировки американский акций тянут за собой фьючерсные контракты на нефть, которые, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК+ и устойчивый спрос на "черное золото" со стороны Китая, от своих максимальных значений потеряли порядка 37%.

Стоит отметить, что такое сильное падение в декабре на американских биржах последний раз происходило в 1985 году и сейчас инвесторы могут надеяться лишь на отскок, которому возможно будет способствовать закрытие "коротких" позиций перед выходными.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,24%, закрывшись на отметке 2352,88 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2330 и 2310 пунктов, сопротивления расположены на 2360 и 2380 пунктов.

В настоящий момент основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 107000 п., при проходе которого инструмент может снизится к отметке 105500 пунктов. Сопротивления по-прежнему расположены на уровнях 110000 и 112000 пунктов.

В четверг российская валюта дрогнула под натиском падающих нефтяных котировок, пробив уровень 68 по отношению к американскому доллару и если в ближайшее время мы не увидим стабилизации на рынке энергоносителей, то рубль на волне панических настроений продолжить дальнейшее падение. Сейчас на его пути стоит уровень 69 при проходе которого национальная валюта может протестировать отметку 70 рублей за доллар.