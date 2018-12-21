В четверг настрой инвесторов оставался пессимистичным после повышения базовой процентной ставки ФРС США и усиления неопределенности в отношении дальнейшей денежной политики. Учитывая усиление неопределенности и предстоящие праздники, многие из трейдеров, судя по характеру торгов, предпочли сократить длинные позиции на рынках акций в пользу «защитных» активов, таких как казначейские облигации США или драгметаллы. В итоге мировой фондовый индекс MSCI ACWI понизился за день на 1.5% (снижение с начала года превышает 12%). В российским секторе высоколиквидных бумаг наиболее заметное снижение цены было зафиксировано по акциям Магнита (MGNT, —3.0%), но оно полностью компенсируется дивидендами (начиная с 20.12 акции Магнита торгуются «без дивидендов» в режиме Т+2). «Без дивидендов» с четверга торгуются и акции Лукойла (LKOH, —2.1%). Акции МосБиржи (MOEX) и ВТБ (VTBR) подешевели на 1.2%, Северстали (CHMF) — на 0.7%, Роснефти (ROSN) — на 0.6%. Между тем в плюсе закрылись Алроса (ALRS, +2.0%), МТС (MTSS, +1.4%), ММК (MAGN, +0.7%), Норникель (GMKN, +0.7%).

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОВК (UWGN) подешевели на 6.9%, корпорации Иркут (IRKT) — на 6.8%, Якутскэнерго (YKEN) на 4.7%.

Фондовые индексы США потеряли еще 1.6% — 2.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается углубление коррекции вниз.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов — усиление продаж на рынках акций носит глобальный характер и во многом объясняется усилением неопределенности (в частности, в отношении денежной политики ФРС США, а также в отношении перспектив Brexit). Во второй половине дня некоторое влияние на настрой трейдеров могут оказать данные по экономике США (в 16:30 мск ожидаются окончательные данные по ВВП за третий квартал, в 18:00 мск — индекс PCE, который ФРС использует в качестве основного инфляционного индикатора). На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка движения вверх по паре доллар-рубль: прошедшее вчера повышение выглядит избыточным, принимая во внимание динамику индекса доллара (DXY), который вчера понизился на 0.8%.