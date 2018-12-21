• Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2350-2365 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2350, 2340 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2380 п.

• После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения в ожидании новых значимых драйверов. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

• Во второй половине дня основным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Кроме того, в США в 16.30 МСК и в 18.00 МСК состоится публикация двух больших блоков значимых статистических показателей. Скорее всего, они будут иметь смешанный характер и не окажут явного влияния на ход локальных торгов.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.24%) и РТС (-1.47%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Столь неоднородное отклонение было связано с тем, что основной удар от внешнего негатива приняла на себя отечественная валюта. В то же время торгующиеся в рублях акции пользовались заметной поддержкой в связи с сокращением внешних санкционных рисков.

В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграл неблагоприятное известие о повышении базовой процентной ставки ФРС. Эта новость послужила стимулом для достаточно сильного падения основных мировых фондовых индексов. Кроме того, фьючерсы на нефть сорта Brent продолжили обновлять свои многомесячные минимумы. Они сползли ниже значимого ценового уровня $55 за баррель.

И все же, несмотря на весь внешний негатив, мы не увидели паники на российском фондовом рынке. Весомую поддержку ему оказала вышедшая накануне новость о том, что Минфина США планирует исключить из санкционных списков компании En+ Group, «РусАл» и «Евросибэнерго». Одновременно с этим Минфин США добавил в действующие санкционные списки 18 физических лиц и четыре непубличные компании из России. Не исключено, что сложившаяся ситуация является признаком корректировки санкционной стратегии США. Смещение ее акцента с крупных компаний на контролирующих их акционеров стало бы до некоторой степени позитивным посылом. Так или иначе, но индекс МосБиржи сумел почти полностью нивелировать свою утреннюю просадку. Он явно выглядел не столь слабо, как можно было бы ожидать, ориентируясь на динамику нефтяных фьючерсов.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 16 п., или около 1.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным движением на локальном рынке стало сильное внутридневное повышение стоимости бумаг RUSAL plc (RUAL RM, +15.33%) и ENPL-гдр (ENPL RM, +29.77%). Они отыгрывали новость о возможной отмене адресных ограничительных мер со стороны США против компаний-эмитентов. Однако не стоит забывать о том, что этот вопрос пока не решен окончательно. Кроме того, характерным признаком внешней политики США в настоящее время является быстрая и неоднократная смена решений.

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0.24%) и Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.83%) продолжили коррекционный технический отскок от недавних среднесрочных минимумов. Внутри дня они демонстрировали более масштабный прирост на фоне ослабления санкционных рисков. Однако вечернее падение обменного курса рубля традиционно оказало на эти акции угнетающее действие.

Акции Мегафон (MFON RM, +0.47%) сумели умеренно повыситься на фоне публикации финансовых и операционных результатов эмитента за 3 квартал 2018 года. Квартальная консолидированная выручка «Мегафона» увеличилась на 4.7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, квартальная чистая прибыль сократилась на 4.6%, до уровня в 7744 млн руб. Однако текущие финансовые показатели отходят на второй план по значимости в связи с предстоящим обратным выкупом акций «Мегафона». Более того, в середине текущего года Совет Директоров эмитента определил, что сохранение статуса публичной компании для «МегаФона» больше не является приоритетной задачей. Поэтому в отдаленной перспективе вполне вероятен делистинг указанных бумаг на Московской бирже.

Акции Лукойл (LKOH RM, —2.07%) и Магнит (MGNТ RM, —2.99%) вчера испытали на Московской бирже дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Состоявшая просадка несколько осложнила среднесрочную техническую картину в указанных бумагах. Теперь она ухудшилась до нейтральной.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, —1.18%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.74%), МосБиржа (MOEX RM, —1.21%), Yandex clA (YNDX RM, —1.58%), Мечел-ао (MTLR RM, —3.00%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерно падение стоимости в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после сильной вчерашней просадки подорожали на 0.9%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1.3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.