Рынок акций РФ и рубль будут стабилизироваться в начале дня после существенного падения накануне, поддержку окажет приостановка снижения цен на нефть, считают трейдеры.

Индекс Мосбиржи в начале дня будет изменяться в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2350-2365, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2350 и 2340, значимыми сопротивлениями станут отметки 2370 и 2380, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Благодаря тому, что утром пятницы нефть приостановила свое падение, рубль начнет торги вблизи уровней вчерашнего закрытия, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 67,6-69,0 рубля, для европейской валюты — 77,5-79,1 рубля, оценил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 67,75 — 68,50, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 1,6-2% на фоне прогнозов Федрезерва и опасений по поводу принятия временного бюджета США.

Фьючерсы на американские индексы снижаются с утра на 0,1-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,2-1,4%, японский Nikkei 225 — на 1,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,4%.

Стоимость нефти повышается на 0,6% до 54,67 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1449 доллара против 1,1446 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг опустился по индексам вслед за ухудшением конъюнктуры мировых рынков. Опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США понизили аппетит к риску на мировых торговых площадках, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи опустился на 0,24% — до 2352,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,47% до 1083,47 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга повысился на 83 копейки – 68,29 рубля, евро — на 1,53 рубля, до 78,33 рубля, следует из данных Московской биржи.