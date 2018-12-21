В банковской системе в настоящий момент нет избыточной ликвидности, поэтому однодневные ставки держатся приблизительно на уровне ключевой. Расчеты по аукционам Банка России абсорбировали из системы ликвидность в размере 146 млрд руб., в результате чего объем средств на корсчетах вернулся к 2,42 трлн руб. Бюджетные расходы поддерживают уровень ликвидности, но поступления пока нейтрализуются оттоком наличных денег, который увеличился в связи с сезонными факторами. Как мы полагаем, в последнюю неделю года приток бюджетных средств ускорится и в итоге компенсирует эффект увеличения объема наличных денег, в результате чего ставки несколько снизятся. Отдельно следует отметить, что спрос на предлагаемое Казначейством фондирование вчера усилился: банки увеличили заимствования с использованием операций однодневного репо до 103 млрд руб. (+99 млрд руб.). Ставка RUONIA сложилась на уровне 7,68% второй день подряд, а ставки однодневного репо продолжили повышаться и составили в среднем около 7,3%. Ставка однодневного валютного завершила день достаточно волатильно: сначала она достигла уровня предложения Банка России (банки заняли у регулятора 97 млрд руб.), а затем упала до 5,45%. Средневзвешенное значение составило 7,88% (+27 бп), хотя в течение дня ставка по большей части колебалась около отметки 7,65%. На фоне снижения активности, вызванной очередным периодом пролонгации фьючерсов, ставки NFD в ближнем сегменте кривой продолжили расти: на 3-месячном отрезке ставка поднялась до 7,35% (+44 бп), месячная и 6-месячные ставки подросли на 15-22 бп. Изменения на других кривых вчера были менее значительными: ставки кросс-валютного свопа сместились выше на 3-5 бп, ставки процентных свопов в целом остались на прежних уровнях.
Денежный рынок: сохраняются прежние тенденции
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