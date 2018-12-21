Для рынка ОФЗ четверг оказался самым успешным днем на этой неделе благодаря улучшению геополитического фона. Среди ОФЗ с фиксированным купоном лучший результат вчера продемонстрировали длинные облигации, опустившиеся в доходности на 8-10 бп. Доходности среднесрочных и коротких бумаг снизились менее значительно — на 3-6 бп и 1-4 бп соответственно. Среди флоутеров и линкеров лидировал ОФЗ-29011 с плавающим купоном, укрепившийся в цене на 0,1 пп. Общую картину немного подпортил лишь низкий оборот торгов на МосБирже: всего 11,5 млрд руб. против 13,4 млрд руб. в день в среднем за последний месяц. Между тем, несмотря на позитивные геополитические новости, по сравнению с рынками локального долга других развивающихся стран динамика ОФЗ не выглядела выдающейся. В частности, 10-летние облигации Турции опустились в доходности сразу на 80 бп, Бразилии — на 14 бп, а доходности облигаций Мексики и ЮАР снизились на 5 бп и 7 бп соответственно. На наш взгляд, это отражает превалирующее среди инвесторов мнение о том, что конъюнктура рынка ОФЗ пока остается неблагоприятной. Мы разделяем данную точку зрения, ожидая, что в ближайшие несколько недель кривая может уплощиться, а доходности — вырасти. В краткосрочной перспективе торговая активность, как мы полагаем, снизится по мере приближения рождественских каникул.
ОФЗ: в связи с улучшением геополитического фона спрос на подешевевшие бумаги вырос, но оборот торгов снизился
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