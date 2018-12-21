За прошедшую неделю доллар ослаб более чем на 1%. Рынки реагируют на ожидания более медленного повышения ставки ФРС. При этом большинство фондовых площадок находятся в минусе. Продолжается падение индекса S&P500, на развивающихся рынках также не наблюдаются заметные поводы для оптимизма. Причина в том, что рынки смотрят на перспективы мировой экономики хуже, чем ФРС. ФРС по-прежнему видит возможность для еще 2 повышений ставки в следующем году, в то время как рынки видят более высокие риски замедления мировой экономики. На этом фоне перспектива еще двух повышений ставки выступает поводом для пессимизма на фондовом рынке. Ключевым источником пессимизма также выступает сохранение планов ФРС по продолжению сокращения своего баланса на 50 млрд. долл. в месяц. По мере приближения рождественских каникул активность на рынках ослабевает, а значимые факторы для сильных движений постепенно исчезают.

Сегодняшний день и вся следующая неделя будут небогаты на важную статистическую информацию.