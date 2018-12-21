Вчера МегаФон (MFON RX – без рекомендации) опубликовал финансовые результаты за 3 кв. 2018 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 4,7% (здесь и далее – год к году) до 88,7 млрд руб., а OIBDA – на 0,9% до 33,7 млрд руб., что предполагает снижение рентабельности по OIBDA на 1,5 п.п. до 37,9%. Чистая прибыль сократилась на 5% до 7,7 млрд руб.

В 3 кв. 2018 г. выручка МегаФона от услуг мобильной связи выросла на 5,2% (против 4,4% в предыдущем квартале) до 72,3 млрд руб. При этом выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 11,8% до 26,1 млрд руб. Выручка от продажи устройств сократилась на 8,6% до 8,1 млрд руб., а от услуг фиксированной связи – выросла на 17,3% до 8,3 млрд руб. OIBDA телекоммуникационного сегмента в России уменьшилась на 0,6% до 33,2 млрд руб. при рентабельности 38,1% (падение на 1,9 п.п.). Руководство компании слегка повысило прогноз на этот год, и ожидает, что рост сервисной выручки будет на уровне 3–5% (0–5% ранее), но сохранило прогноз по OIBDA (на уровне прошлого года) и по капзатратам в диапазоне 75–80 млрд руб.

В телекоммуникационном секторе мы предпочитаем акции МТС и Veon. Финансовые результаты МегаФона за 3 кв. 2018 г. в целом соответствуют тенденциям на рынке мобильной связи, предполагая некоторое оживление роста сервисной выручки в сочетании с давлением на рентабельность. У нас нет рекомендации по акциям МегаФона, ликвидность которых существенно снизилась после делистинга ГДР с Лондонской фондовой биржи и выкупа акций у миноритариев. Также в ближайшее время должен состояться еще один выкуп акций (со стороны дочерней компании МегаФона – ООО «Мегафон Финанс»). Соответственно, в настоящее время в российском телекоммуникационном секторе мы отдаем предпочтение акциям МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ) и Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ).