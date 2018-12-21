Вчера в центре внимания были события, связанные с решением Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) в отношении РУСАЛа. После появления этой новости объемы торгов трехмесячными контрактами на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) увеличились (на 200% со среды, когда оборот был очень низким), котировки подскочили до $1 934 за тонну. Медь остается на уровнях $6 000 за тонну, никель почти преодолел уровень $11 000 за тонну.

В официальном пресс-релизе РУСАЛ сообщил, что приветствует решение OFAC, и что компания будет делать все необходимое, чтобы вернуться к нормальным условиям работы. В то же время рынок опасается, что отмена санкций может сказаться на притоке металла со складов на рынок. По оценкам Financial Times, объем запасов РУСАЛа на складах в Роттердаме составляет 200 тыс. т, что намного меньше, чем прогнозный годовой дефицит алюминия на рынке (1,7 млн т). На данном этапе мы не ожидаем значительного физического притока металла на рынок в январе 2019 года и пока не видим причин для падения цен. Новости об отмене санкций против РУСАЛа могут позитивно повлиять на региональные премии в Европе и Азии. Насколько нам известно, уведомление OFAC в течение 30 календарных дней должно рассматриваться комитетами Конгресса США, отмечается в обзоре Sberbank Investment Research.



