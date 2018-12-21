К концу 2018 г. российская экономика России статистически уже 2,5 года как вышла из рецессии. Однако ускорения темпов роста так и не произошло – за последние два года «рывки» выше отметки в 1,5% г./г. оказывались временными. И новый 2019 г. вряд ли станет исключением.

В заключительном обзоре уходящего года мы решили представить наше видение основных факторов, которые окажут влияние на российскую экономику в следующем году.

На наш взгляд, перевес, к сожалению, на стороне негативных факторов, и среди наиболее существенных мы отмечаем:

1. Внешние риски (новые санкции против России, дальнейшее ухудшение торговых отношений между США и Китаем). Их негативное влияние, в первую очередь, может проявиться в ослаблении рубля и ускорении инфляции.

2. Бюджетные решения 2018 г. (повышение НДС, старт пенсионной реформы). Бремя этих решений ложится на потребителей – как со стороны повышения инфляции, так и со стороны снижения потребительских расходов. Например, повышение НДС, по расчетам властей, будет приносить порядка 600 млрд руб. в год, что, по нашим расчетам, вызовет сокращение потребительских расходов на 1-1,3 п.п. В свою очередь, в ходе пенсионной реформы под «отсрочку» выхода на пенсию в 2019 г. попадет около 2 млн чел., а в отсутствие трудовых доходов многие из них не смогут получать пенсию (это, по нашим оценкам, вызовет спад реальных располагаемых доходов на 0,3 п.п.).

3. Соглашение ОПЕК+. Как мы уже отмечали, в результате новой сделки стран-экспортеров нефти, при прочих равных замедлится и без того низкий рост промышленности (на 0,5 п.п. в год).

4. Слабый рост социальных расходов. По нашим расчетам, рост социальных расходов консолидированного бюджета лишь немного превысить инфляцию, при прочих равных, не оставляя шансов для заметного улучшения ситуации с реальными располагаемыми доходами населения. Стоит также отметить, что увеличение социальных расходов бюджета по новому майскому указу во многом будет связано не с трансфертами (которые увеличили бы доходы), а с инвестициями в образование и здравоохранение, что напрямую не отразится на зарплатах и пенсиях потребителей.

Однако, есть место и для позитива, и мы связываем его, главным образом, с возможным ростом инвестиций в следующем году. Это станет возможным при реализации планов крупнейших госкомпаний (инвестпрограммы Газпрома, Роснефти, РЖД и других корпораций увеличиваются в 2019 г.), а также за счет старта выполнения нацпроектов, которые правительство подготовит в рамках реализации майского указа. Напомним, ранее мы оценивали, что эффект от нового майского указа мог бы добавить около 0,7 п.п. к росту экономики в год (однако, пенсионная реформа и повышение НДС, к сожалению, нивелируют этот стимул).

В итоге, новый год будет еще более непростым – сами власти называют его «адаптационным» и ожидают снижения темпов роста. Впрочем, слабоположительный рост сохраняется даже в самых пессимистичных прогнозах.