Рынок нефти остается в унынии. Баррель североморской нефти Brent торгуется к середине дня по $53,25 при дневном минимуме на $52,92 — это «дно» с 31 августа 2017 года. Рынок переживает из-за разрастания объемов сланцевой добычи в США, что впоследствии может свести на нет массовые усилия ОПЕК и стран- производителей нефти, примкнувших к соглашению по ограничению суточной выкачки сырья. Пока ОПЕК+ борется за балансировку рынка (не самыми результативными способами, но тем не менее), Штаты продолжают наращивать добычу.

На этом фоне отсутствие у Китая новых идей по стимулированию своей экономики вынуждает инвесторов уходить от рисков. Если дело так и пойдет, этот квартал станет для рынка нефти худшим за четыре года.

Очевидно, что рубль не в состоянии противостоять столь мощному сырьевому негативу. Основная фаза его ослабления приходится обычно на начало американской сессии, поэтому вполне возможно, что сегодня еще будут всплески активности. Доллар США закончит пятничную сессию в диапазоне 68,30-69,00 руб., евро уйдет на выходные в рамках 77,80-78,75 руб.