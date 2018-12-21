На прошедшей неделе мировые цены на нефть усилили темпы снижения в преддверии длинных рождественских праздников на рынках, обусловивших рост технических продаж. Предложение нефти остается высоким, несмотря на достижение соглашения об ограничении добычи в рамках ОПЕК+. Давление на рынок оказывают негативные ожидания по состоянию мировой экономики, которые усиливаются обвалом на фондовых рынках.

В результате стоимость нефти сорта WTI опустилась до уровня $45,57 за баррель, а сорта Brent уходила ниже $53 за баррель, что стало минимальным значением с середины 2017 г. Спред между сортами нефти по состоянию на 20 декабря 2018 г. составил $8,5, отношение спреда к цене сорта WTI составило 18,5%.

Резкое снижение цен вызвало довольно нервную реакцию России: Минэнерго РФ предложило созвать внеочередное совещание ОПЕК+ для мониторинга рыночной ситуации. Саудовская Аравия сообщила, что сократит добычу с января 2019 г. на 322 тыс. бар. в сутки до 10,311 млн бар. в сутки. Добыча в России пока остаётся на уровне 11,42 млн бар. в сутки. Минэнерго Казахстана сообщило, что сократит добычу на 40 тыс. бар. в сутки в рамках новых договоренностей.

Прошедшая неделя оставалась тихой с точки зрения политических новостей, хотя повышение процентной ставки ФРС США в ходе прошедшего заседания усилило волатильность и ожидания рецессии.

Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 14 декабря 2018 г. упали на 10,7 млн бар. и составили 1878,7 млн бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю снизились на 0,5 млн бар. к аналогичной дате прошлого года, импорт нефти подрос до 7,423 млн бар. в сутки, экспорт подрос до 2,325 млн бар. в сутки, внутреннее производство осталось на уровне 11,6 млн бар. в сутки.

По состоянию на 14 декабря 2018 г. запасы нефти в Cushing составили 40,5 млн бар. против 39,4 млн бар. на позапрошлой неделе и 53 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве США снизились на 0,4 млн бар. и составили 649,1 млн бар.

По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 14 декабря 2018 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США снизилось на 4 единицы к предыдущей неделе и составило 873 единицы против 747 единиц на эту же дату 2017 г.

По данным Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в январе должна вырасти до нового максимума 8,17 млн бар. в сутки, в основном за счёт прироста добычи в Пермском бассейне.

По оценкам Refinitiv, импорт нефти в Китай в декабре 2018 г. вырастет до 45 млн тонн (10,6 млн бар. в сутки) в связи с восстановлением поставок из Ирана. Крупнейшими поставщиками останутся Россия – поставит около 7 млн тонн, и Саудовская Аравия – поставит около 5,7-6,7 млн тонн. Импорт нефти из США по-прежнему не будет производиться, несмотря на приостановку торгового спора. Отрицательное влияние на поставки американской нефти оказывают растущие ставки фрахта и падающая маржа азиатских переработчиков.

По данным компании Sinopec, экспорт нефтепродуктов из Китая в 2019 г. вырастет до 51 млн тонн, а переработка нефти – до 880 млн тонн. Запуск новых заводов и замедление внутреннего потребления будут способствовать росту экспорта нефтепродуктов.

По данным NBS, производство дизтоплива в ноябре в Китае снизилось на 6,2% в годовом выражении до 14,7 млн тонн, а производство бензина выросло на 7,1% до 12 млн тонн.

Импорт нефти в Японию в ноябре 2018 г., по данным Минфина Японии, вырос на 2,2% в годовом выражении до 3,3 млн бар. в сутки.

Импорт нефти в ноябре в Индию, по данным PPAC, упал на 11,4% в годовом выражении до 17,01 млн тонн. Падение в значительной степени связано с остановками на техническое обслуживание некоторых индийских НПЗ.