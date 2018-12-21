Курс рубля к основным резервным валютам на завершающейся неделе вышел из стабилизационного коридора, в котором он находился с середины ноября. При этом доллар и евро подскочили до максимумов с сентября – около 68,82 рубля за доллар и 78,89 рубля за евро.

Цена на нефть стала основным прессом для рубля, подешевев за неделю более чем на 12%, ниже отметки 53 доллара за баррель сорта Brent – к минимуму с сентября 2017 года. Повышение ФРС США базовой ставки (четвертый раз в этом году) и прогноз еще двух повышений в следующем году добавили давления на рисковые активы, в том числе и на рубль.

В результате доллар по итогам недели вечером в пятницу повышался на 2 рубля — в район 68,7 рубля, а евро — на 3 рубля, до 78,4 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДВОЙНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Рубль начал неделю стабилизацией против доллара и евро. Противоречивый фон не давал повода для уверенного движения курса в какую-либо сторону.

Так, Госдеп США не исключил введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, которые могут заключаться в закрытии портов ЕС и США для российских судов, как предлагал ранее президент Украины Петр Порошенко.

Однако словесные интервенции главы Минэкономразвития Максима Орешкина о слабом влиянии на курс ожидаемого в январе возобновления покупок валюты Центробанком на открытом рынке для Минфина отчасти компенсировали геополитический негатив для рубля.

Из-за существенно снизившихся цен на нефть объемы покупки валюты будут невелики. К тому же они накладываются на сезонно сильный (по платежному балансу) первый квартал, сказал Орешкин.

Между тем, стабилизация курса рубля продлилась недолго, и он уже со вторника начал активно терять позиции вслед за падением нефтяных котировок.

Рынок "черного золота" попал под давлением на фоне ожиданий роста предложения на рынке энергоносителей. Минэнерго США оценило, что добыча сланцевой нефти в стране в январе 2019 года поднимется на 134 тысячи баррелей — до 8,166 миллиона баррелей в сутки — относительно уровня предыдущего месяца.

Слабые результаты аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ добавляли негатива в курсовую динамику рубля. Ведомство на трех аукционах в среду в условиях возобновившегося ослабления рубля на фоне дешевеющей нефти сумело разместить ОФЗ только двух серий на 3,43 миллиарда рублей (по номиналу) при предложении бумаг трех серий на 25,1 миллиарда рублей.

Краткосрочная волатильность курса рубля в середине недели была обусловлена новостями из США. Так, Минфин США заявил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней. Доллар и евро на этой новости вечером в среду опускались на 60-70 копеек к текущим на тот момент уровням. Однако последовавшее за ней решение ФРС США повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых привело к частичной компенсации роста рубля.

Намерения Федрезерва повысить ставку еще два раза в 2019 году увеличили давление на рисковые активы, в том числе на нефть. В итоге она пошла обновлять минимумы с сентября 2017 года. Это придавило и курс рубля, который ушел на минимумы с сентября года текущего.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел под умеренным давлением. Курсовые колебания форекс транслировались в курсе российской валюты – евро выглядел слабее доллара.

Между тем, рублевая цена нефти уже сползла до уровня 3,65 тысячи рублей за баррель Brent – минимума за несколько месяцев. Это свидетельствует о попытках рубля заякориться в условиях развития тенденции к падению нефти.

Впрочем, тестирование ценой «черного золота» психологически значимого уровня 50 долларов за баррель может толкнуть доллар в район 69 рублей на последней неделе года.