Год заканчивается неоднозначно для мировых рынков. С одной стороны, ФРС смягчила риторику, снизив число ожидаемых повышений ставки с трех до двух в следующем году, и это снижает доходность UST-10 и евробондов по всему миру. Однако в остальном настроения остаются подавленными. Во-первых, причиной смягчения риторики ФРС является ухудшение ожиданий по росту мировой экономики. Во-вторых, новые обвинения в промышленном шпионаже в адрес Китая снова повышают риски торговых войн. В-третьих, руководство Китая, вопреки ожиданиям рынка, не пообещало новых мер стимулирования в ответ на замедление экономики. В итоге под давлением оказались не только рынки акций по всему миру, но и цены на нефть, которые упали примерно на 12% за неделю, поскольку по мнению участников рынка достигнутых соглашений ОПЕК+ будет недостаточно для компенсации роста предложения со стороны США в условиях ухудшающихся перспектив спроса. В итоге рубль, который неожиданно восстановил корреляцию с нефтью, оказался в лидерах падения.

Прочий новостной фон не смог оказать поддержку, поскольку заявление Минфина США о предстоящем исключении RUSAL из списка SDN было сделано на фоне новых обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы и не дало снизить санкционный дисконт рубля к своим аналогам EM. Российский Минфин в условиях негативной рыночной конъюнктуры на аукционах ОФЗ смог привлечь лишь 3,4 млрд руб. из 25,1 млрд руб.

Ключевые темы этой недели

Предстоящая неделя не будет загруженной в плане международных новостей в связи с праздниками. Первая значимая статистика за пределами РФ – число новых рабочих мест в США — будет опубликована только 4 января и, скорее всего, укажет на ускорение прироста числа занятых по сравнению со слабыми ноябрьскими данными в 155 тыс. рабочих мест.

В России главным событием длинной предпраздничной недели будет статистика по инфляции за неделю (в среду) и предварительные цифры за декабрь и весь 2018 год (в рабочую субботу 29 декабря). Траектория инфляции последние недели хуже ожиданий. Если ранее мы рассчитывали по итогам года увидеть инфляцию 4.0%, что было пессимистичнее консенсуса, то сейчас понятно, что ИПЦ окажется у верхней границы прогнозного диапазона ЦБ 3.8-4.2%. Уровень цен в экономике более агрессивно подстраивается под ослабление рубля (-15% к доллару США с начала года), рост цен производителей на рынке нефтепродуктов (примерно на 40% г/г) и предстоящее повышение НДС и акцизов. ЦБ повысил ключевую ставку в том числе и для того, чтобы сдержать ИПЦ в пределах прогноза, однако сильный рост инфляционных ожиданий предприятий с начала 2018 года, о котором стало широко известно лишь не- давно, является фактором риска для среднесрочных целей ЦБ, что означает риски необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. Значимость налогового периода в конце декабря (мы ожидаем 1.3-1.4 трлн руб.) для денежно- го и валютного рынка не должна быть высокой, поскольку в самом конце года, как правило, из бюджета приходит дополнительный ~1 трлн руб. ликвидность в результате ускоренного доисполнения плана по расходам.

В целом, резкое падение цен на нефть и ухудшение настроений по EM в целом за последние несколько недель сделали наш прогноз 63.0 руб./$ на конец 2018 года невыполнимым.