В понедельник, 24 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 25 коп. (-0,37%), до 68,58 руб., курс евро — на 5 коп. (-0,08%), до 78,14 руб.
В начале недели российская валюта продемонстрировала небольшое восстановление против иностранных валют. Рубль перешел в наступление с открытия торгов на фоне подрожавшей нефти. Но ему не удалось продвинуться далеко, так как перед Рождеством цена на нефть сорта Brent рухнула на 5,75%, до $50,43. Курс доллара снижался до 68,17 руб., курс евро — до 77,71 руб.
В понедельник торги на биржах США и Великобритании прошли в укороченном режиме. Во вторник рынок нефти и Форекс закрыты в связи с празднованием Рождества. Пока все отмечают праздник курс рубля может укрепиться к доллару на Московской бирже до 68 руб. на фоне продаж экспортерами валютной выручки для уплаты налогов. В ближайшие дни им придется заплатить НДПИ, НДС, акцизы и налог на прибыль общим объемом более 1 трлн руб.
Учитывая, как упала цена на нефть, после укрепления рубля стоит ожидать резкого отскока вверх. Перед новым годом давление на рубль усилится, так как многие участники рынка захотят выйти в кэш. Для пары евро/рубль комфортная зона для колебаний находится в границах 77,80 — 78,65 руб.