Американские биржевые площадки в понедельник продолжили отвесное падение, установив новые антирекорды уходящего года.

Индекс S&P 500 закрылся вблизи "медвежьей" территории, потеряв от максимальной отметки (2940,91 пункта), установленной в сентябре порядка 20%, промышленный индекс Dow Jones рухнул на 2,91%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 2,21%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на пять базисных пунктов до 2,74%.

В канун Рождества у инвесторов еще была надежда на позитивное закрытие по основным заокеанским бенчмаркам, однако встреча министра финансов Мнучина с руководителями шести крупнейших банков США минувшее воскресенье, где обсуждали достаточность ликвидности, усилило страхи игроков по поводу устойчивости финансовых институтов.

Возможно, во время длинных выходных монетарные власти США постараются остановить падение фондовых рынков путем вербальных интервенций, в противном случае после праздников снижение может усилится.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,06%, закрывшись на отметке 2322,27 п. На данном этапе локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2305 — 2285 пунктов, сопротивления расположены на 2335 и 2350 пунктов.

В настоящий момент поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 105500 пунктов. Сопротивления расположены на рубежах 107000 и 108600 пунктов.

Сегодня в отсутствие европейских и американских игроков заметная активность на российских торговых площадках будет лишь в первые и заключительные часы основной торговой сессии. В связи с чем на "тонком" рынке движения акций могут быть весьма волатильными.

Российская валюта в понедельник прибавила 0,37%, закрывшись на отметке 68,58 по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент основным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает уровень 69, однако если он не устоит, то национальная валюта может достаточно быстро протестировать отметку 70 за одну американскую единицу.