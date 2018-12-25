Стоимость золота поднялась к максимумам с 24 июня текущего года. Утром во вторник, 25 декабря, тройская унция драгметалла стоит $1272,50, сегодня подъем цены продолжается. Уверенный восходящий торговый канал сформировался 28 ноября, когда мировым рынкам капитала потребовались защитные активы.

Сейчас, когда распродажа в глобальных индексах и фондах продолжается и утихать, похоже, не собирается, золото останется в растущем канале. Очевидно, что к интерес к драгметаллу вернулся сугубо в рамках бегства от рисков. После того как улеглась рыночная «качка» на фоне решений ФРС, на авансцену вышли проблемы с финансированием американского правительства. Приостановка деятельности некоторых департаментов до получения сведений о финансах — негативный сигнал для инвесторов, хотя и не самый необычный. Government Shutdown случался в истории Штатов уже 19 раз, последний раз это было в январе 2018 года и длилось 69 часов. Именно сейчас Конгресс не может согласовать финансирование работы правительства, но просто потому, что все закрыто по случаю Рождества.

Ряд покупок золота на рынке связан с мнением, что драгметалл в сравнении с другими активами лучше сохраняет свою стоимость в моменты биржевой качки. В этом есть рациональное зерно.

По оценкам «Альпари Голд», технически золото может дотянуться до области $1286, если спрос на драгметалл сохранится.