Котировки Brent протестируют отметку $50 за барр, после чего перейдут в консолидацию с дальнейшим восстановлением
Котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на глобальных рынках из-за опасений относительно замедления мировой экономики и ужесточения монетарной политики ФРС. В текущий момент цены на нефть находятся существенно ниже нашей оценки равновесного уровня (60 долл./барр.), обусловленного фундаментальными факторами. Мы полагаем, что опасения относительно слабого роста спроса на нефть преувеличены, а риски уменьшения предложения недооценены, что будет способствовать возврату цен к равновесному уровню в среднесрочной перспективе. При этом крупные участники рынка уже используют возможности сложившейся конъюнктуры и сокращают «короткие» позиции. Полагаем, что котировки Brent протестируют отметку 50 долл./барр., после чего перейдут в консолидацию с дальнейшим восстановлением.
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