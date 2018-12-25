• Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным понижением порядка 0.5-0.7%, в районе 2305-2310 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2300, 2290 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2340, 2350 п.

• После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Скорее всего, ближайшей точкой притяжения для него станет «круглая» значимая отметка 2300 п.

• Основные рынки акций сегодня будут закрыты в связи с празднованием рождества. Выхода значимых иностранных статистических показателей сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня индекс МосБиржи может остаться в состоянии консолидации, что не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.06%) и РТС (-0.66%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на утреннее коррекционное улучшение внешнего фона, они не сумели повыситься в первые часы торгов. Во второй половине дня состояние внешнего фона вновь начало ухудшаться. Участники локальных торгов не смогли и не захотели игнорировать возобновившийся внешний негатив. В результате распродаж в российских акциях индексы МосБиржи и РТС обновили свои среднесрочные минимумы. Таким образом, в них в очередной раз сформировались неблагоприятные технические сигналы.

Продолжая разговор о состоянии внешнего фона, стоит отметить, что рынок акций в США перед наступающим католическим рождеством закрылся очень слабо. Однако еще более тревожным сигналом стала сильная вечерняя просадка нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть сорта Brent вчера потеряли более 5%. Они закрылись в опасной близости от важнейшего ценового уровня $50 за баррель. Вероятное дальнейшее сползание нефтяных контрактов под указанный уровень может стать крайне негативным среднесрочным сигналом и для российской валюты и для отечественного фондового рынка. Впрочем, не будем опережать события. Во фьючерсах на «черное золото» уже давно назрел масштабный коррекционный технический отскок вверх.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 9 п., или около 0.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим падением выделились акции МТС (MTSS RM, —3.80%). Другие представители телекоммуникационного сектора вчера выглядели не столь слабо. Поэтому сильная просадка указанных бумаг, скорее всего, была связана с корпоративными факторами. Возможно, мы наблюдали распродажи со стороны нерезидентов перед длительными новогодними праздниками. Ранее стало известно о том, что компания МТС может сократить дивиденды в случае вероятной выплаты эмитентом крупного штрафа в рамках так называемого «узбекского дела».

В целом же среднесрочные перспективы отечественного телекоммуникационного сектора выглядят весьма туманными. Среди негативных моментов стоит отметить предстоящее повышение ставки НДС и одобренный в минувшую пятницу Советом Федерации закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории РФ. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о необходимости обеспечения работы российского сегмента интернета без доступа к зарубежным серверам. Для отечественных телекоммуникационных компаний этой может обернуться новыми непроизводительными затратами.

Стоит также отметить опережающую слабость большинства представителей сектора розничной торговли: FIVE-гдр (FIVE RM, —5.82%), М.Видео (MVID RM, —5.52%), Лента др (LNTA RM, —2.99%), Обувь России (OBUV, —5.58%). В ближайшие недели розничным сетям предстоит пережить повышение ставки НДС и традиционный постновогодний спад продаж. Кроме того, сильное среднесрочное падение нефтяных котировок создает неблагоприятные условия для бизнеса компаний, ориентированных на внутренний спрос.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, —2.99%) и ENPL-гдр (ENPL RM, —1.66%) продолжили коррекционный откат после недавнего резкого прироста, связанного с новостями о возможной отмене адресных ограничительных мер со стороны США против компаний-эмитентов. Санкции могут быть сняты в течение ближайшего месяца. Однако этот вопрос пока не решен окончательно.

Существенно сильнее рынка закрылись бумаги НЛМК (NLMK RM, +1.29%), Россети-ао (RSTI RM, +1.53%), Соллерс (SVAV RM, +1.85%), Юнипро (UPRO RM, +3.88%), ИРКУТ-3 (IRKT RM, +7.19%). Таким образом, в условиях явного внешнего негатива мы наблюдали точечный спрос лишь в отдельных низколиквидных акциях.

Сегодня во многих странах мира празднуется католическое рождество. Поэтому основные иностранные рынки акций будут закрыты. Таким образом, локальные фондовые индексы окажутся изолированными от влияния внешнего фона. Тем не менее, очень слабое закрытие рынка акций в США и сильная вечерняя просадка стоимости фьючерсов на нефть создают условия для негативного старта торгов в России.