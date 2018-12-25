Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня из-за ухудшения внешней конъюнктуры, считают трейдеры.

Кроме ощутимого снижения мировых фондовых индексов, нефть обновила минимумы с августа 2017 года, упав на 6%, отмечают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается существенным понижение индекса Мосбиржи в начале дня — порядка 0,5-0,7%, в районе 2305-2310, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2300 и 2290, значимыми сопротивлениями росту останутся отметки 2340 и 2350, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Сегодня на открытии торгов российская валюта может уйти в небольшой минус, считает Наталья Мильчакова из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 68,2-69 рублей, для европейской валюты — 78,1-79 рублей, оценила она.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 2,2-2,9%. Этот сочельник стал для бирж США худшим в истории.

Инвесторы отыгрывали новые критические высказывания президента Дональда Трампа в адрес ФРС США. В понедельник он в своем Twitter назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики (США)" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.

Основные торгующиеся фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,7-5%, японский Nikkei 225 обвалился на 5%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,8%,

Стоимость нефти упала в понедельник на 6,23%, до 50,73 доллара за баррель сорта Brent. Сегодня торги не проводятся из-за католического Рождества.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник снизился на фоне ухудшившейся внешней конъюнктуры. Рождественские каникулы на Западе обусловили невысокую рыночную активность на российских торгах, отмечают аналитики.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 1,06% — до 2322,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,66% до 1070,09 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 26 копеек — до 68,58 рубля, евро — на 6 копеек, до 78,17 рубля, следует из данных Московской биржи.