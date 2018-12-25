Во вторник российский рынок акций крупно сдает позиции. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи в ходе торгов обвалился на 1,8%, до 2280 п. Долларовый бенчмарк РТС обрушился на 2,5% до 1043 п. Отечественный фондовый рынок следует за глобальными площадками, где в преддверии католического Рождества биржи показали серьезную просадку.

Так, американские биржи вчера потеряли около 3% в среднем и достигли самого низкого уровня с апреля 2017 года. Некоторые азиатские индикаторы рынка акций, с основном, японские, просели на 5%. Нефть Brent опустилась к $50 за баррель, как и прогнозировалось.

Между тем сегодня биржи США и Европы закрыты в связи с празднованием Рождества, поэтому в дальнейшем российский рынок акций будет лишен ориентиров. В отсутствие новостей, в свою очередь, возможна консолидация на отечественном фондовом рынке. А после рождественских каникул и перед Новым годом ожидается снижение активности на всех рынках без исключения.

Курс доллара США во вторник на фоне достижения нефтью круглых $50 за баррель вновь поднялся до 69 руб./$. В случае, если нефть уйдет под отметку $50 за баррель, рубль продолжит ослабевать. Тем не менее, я считаю реализацию сценария прохождения нефтью границы в $50 за баррель маловероятной, поскольку все существующие риски, в том числе и замедления роста мировой экономики, и увеличения добычи сланцевой нефти, и не совсем скорого сокращения добычи странами ОПЕК+, уже давно отыграны.