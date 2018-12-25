На прошедшей неделе цены на драгоценные металлы подрастали, за исключением остававшейся под давлением платины. Курс доллара США слабел на фоне разгорающегося скандала между Д. Трампом и руководством ФРС. В результате трений и остановки работы американского правительства фондовый рынок США показал крайне негативную динамику в предпраздничный период, что поддерживало интерес инвесторов к страховым активам.

В ходе прошедшего декабрьского заседания ФРС США повысила коридор процентных ставок до 2,25-2,5%, сопроводив повышение указанием на высокий уровень неопределённости в отношении дальнейшего повышения ставок. Отмечалось, что экономика США и рынок труда остаются в хорошем состоянии, но темпы роста замедляются. Медианный прогноз управляющих ФРС говорит о повышении ставок в 2019 г. на двух заседаниях и одном повышении в 2020 г.

Заявления регулятора вызвали нервную реакцию рынков, которые поверили в замедление экономики и перед длинными рождественскими выходными показали значительное падение, что поддержало инвестиционный спрос на золото. Торги на этой неделе проводятся в укороченном режиме, волатильность ожидается низкая, возобновление нормальной торговли произойдет уже в новом году – 3 января 2019 г.

На прошедшей неделе запасы в золотых и платиновых ETF-фондах подросли, запасы в серебряных и палладиевых ETF-фондах продолжали снижаться.

По отчёту CFTC, на прошлой неделе в золоте наблюдался резкий прирост коротких позиций. В остальных металлах также произошло увеличение количества коротких позиций.

По данным ЦБ РФ, количество золота в золотовалютных резервах банка по состоянию на конец ноября составило 2102,5 т, что составляет 17,9% от всех резервов. С начала 2018 г. ЦБ РФ закупил около 273 т золота в резервы.

По ноябрьским таможенным данным, поставки золота на ключевые рынки из Швейцарии оставались слабыми, но страна всё равно была нетто-экспортером металла. Поставки золота в Китай, Гонконг и Индию за 11 мес. 2018 г. выросли на 5% к среднему объёму за последнее десятилетие. Объём импорта золота в Индию за 11 мес. 2018 г. составил около 714 т, что на 12% ниже, чем в аналогичный период 2018 г.

По данным швейцарской таможенной статистики, в ноябре 2018 г. страна импортировала 1,969 т платины, а экспортировала 2,065 т данного металла. Импорт палладия в ноябре составил 1,740 т, экспорт – 1,447 т.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE на прошедшей неделе подрастали, курс юаня к доллару США слегка слабел. Торговые переговоры между США и Китаем продолжаются с переменным успехом.

Спрос на золото в Азии на прошедшей неделе оставался слабым в связи с высокими ценами и приближающимися праздниками, но премии немного подросли из-за слабости фондовых рынков. Премии на поставку золота в Китае на прошлой неделе оставались стабильными на уровне $5/6,5 за унцию, премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге подросли до $0,5/0,8 за унцию и $0,7/1,2 за унцию соответственно. Золото в Токио торговалось в паритете с Лондоном. Дисконты на поставку золота в Индии сузились до $2 за унцию.

На прошедшей неделе цены на золото опускались до уровня $1245, после чего рынок преодолел сильный уровень сопротивления $1250-1270 на фоне заявлений ФРС США и пытается закрепиться выше уровня $1270. Падение индекса S&P почти до уровня 2300 пунктов поддерживает интерес к страховым активам. Уровень страха на рынках продолжает расти, хотя пока не дотягивает до паники, но ситуация всё больше напоминает кризис 2008 года.

Цены на серебро на прошедшей неделе показали высокую волатильность в диапазоне $14,63-14,88, но металл не продемонстрировал высоких темпов роста в отличие от рынка золота. Отношение золота к серебру составляет 86,09 пункта. Отношение платины к серебру составляет 53,342 пункта.

Цены на платину в прошедший период показали высокую волатильность в диапазоне $785-798. Спред между золотом и платиной составляет $486/унция. Спред между платиной и палладием составляет $464/унция.

Цены на мартовский контракт на палладий в Чикаго на прошедшей неделе понизились от уровня $1204 до уровня $1156 под влиянием негативной динамики на фондовом рынке США, после чего вновь подросли к уровню $1172. Декабрьский контракт перед экспирацией торгуется на уровне $1225. Лондонский рынок перед праздниками закрылся на уровне $1246,2.

При продолжении обвала на фондовом рынке цены на палладий могут прекратить движение в растущем тренде, реагируя на замедление экономики.