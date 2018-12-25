Российский рубль во вторник торгуется довольно тихо и спокойно, насколько это возможно после нефтяной качки минувшей сессии. Сегодня в торгах нет нерезидентов, поток новостей спокоен, интересной рынкам статистики нет. Доллар США стоит 68,68 руб. (+0,15%). Евро поднимается на 0,2% и оценивается в 78,33 руб. Центробанк РФ установил следующие курсы иностранных валют на среду, 26 декабря: 68,74 руб. за доллар США и 78,43 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 34 и 55 копеек соответственно.

До сих пор нет данных по завтрашнему аукциону Минфина по размещению ОФЗ. Это, пожалуй, единственная информация, за которую сейчас можно «зацепиться» в условиях новостного вакуума. Прошлые аукционы имели невпечатляющие результаты.

Сырьевой рынок сегодня не торгуется – площадки закрыты по случаю католического Рождества. Баррель Brent завершил предыдущие торги провалом на 6,19% и по стоимости достиг отметки $50,49. Сказать, что что-то одно работает против нефтяных котировок, было бы неверным. Здесь и результаты декабрьского заседания ФРС США, и шатдаун, и ожидания по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов, и данные по численности нефтяных буровых в Штатах. Однако все это лежит на поверхности. Рынку достаточно было «искры», чтобы вся толпа эмоциональных спекулянтов побежала в одном направлении.

Для рубля текущий провал цены на нефть – безусловный негатив, и не стоит утешать себя мыслью о том, что фактор налогового периода и внутренний спрос на рубли здесь что-то изменят. Это работает, пока западные рынки закрыты. Как только они откроются, все придет в движение.

Доллар США завершит сегодняшние торги в диапазоне 68,50-69,20 руб., евро закончит день в рамках 78,00-79,00 руб.