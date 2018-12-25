Российский фондовый рынок во вторник продолжает рушиться в гордом одиночестве, отыгрывая обвальное падение биржевых индексов в США и цен на нефть, произошедшее накануне. Ещё почти 3% потеряли американские индексы и почти на 7% рухнули цены на нефть из-за политического цирка, который опять зажигает огни в США. Трампу пока так и не удалось согласовать включение в новый бюджет 5 млрд. долларов для строительства стены на границе с Мексикой, поэтому временная приостановка финансирования правительства продолжается. Как только удастся, наконец, утвердить проект бюджета на следующий год, мы увидим резкое восстановление бирж по всему миру, но в какой день это произойдёт, никто не знает. Каждый день промедления провоцирует на финансовых рынках всё больший хаос, который приводит к бесконтрольному обвалу всех рисковых активов. Нынешний декабрь уже вошёл в историю, как худший для бирж месяц почти за сто лет, а он ещё не закончен.

Рублёвый индекс Московской биржи во вторник теряет ещё 1.9%, торгуясь в районе 2280 пунктов, при этом валютный РТС снижается на 2.3%, откатываясь до 1045 пунктов. Под сильнейшей распродажей находятся все сектора российского рынка, но, несмотря на текущую динамику, российский рынок акций довольно неплохо выстоял на фоне обвала во всём в мире.

Акции ВТБ упали на 2.5%, достигнув минимальных отметок с марта 2014 года. Сбербанк потерял ещё 2%, опустившись до 180 рублей. Бумаги Газпрома, Лукойла, ГМК, Магнита и Ленты падают на 2%. В акциях Мосбиржи новый минимум с сентября 2015 года, Мечел рухнул до минимумов сентября 2016 года.

Глобальный валютный рынок и рынок сырья сегодня закрыты. Российский рубль в паре с долларом торгуется почти без изменений ко вчерашнему закрытию, вблизи отметки 68.7.

Практически весь мир завтра продолжит отдыхать, зато вернутся на рынки американские инвесторы, поэтому пристёгиваем ремни и готовимся к новым “американским горкам” на низколиквидном рынке.