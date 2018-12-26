Во вторник, 25 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 8 коп. (+0,12%), до 68,66 руб., курс евро — на 8 коп. (+0,11%), до 78,25 руб.

Во вторник российская валюта торговалась в полном одиночестве. Активность трейдеров на валютном рынке была невысокой из-за празднования западного Рождества. Пара доллар/рубль целый день торговалась на уровне 68,73 руб., евро — 78,25 руб.

Во вторник нефтяной рынок не работал. Сегодня торги по нефти открылись незначительным ростом. Покупатели заняли выжидательную позицию и не торопятся. Не все ещё игроки вернулись на рынок. Я считаю, что цена на нефть резко упала перед закрытием из-за срабатывания стопов по длинным позициям. После таких падений следует либо резкая коррекция на 50% от падения, либо боковое движение в течение двух дней.

Рубль пережил обвал нефтяного рынка, и сейчас любое восстановление в углеводородном сырье будет оказывать положительное влияние на внутренний валютный курс.

Сегодня Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ в объеме в 7,3 млрд руб. В прошлую среду аукционы разочаровали инвесторов, поэтому сегодня трейдеры будут следить за его результатами. Для пары доллар/рубль выделяю торговый диапазон 69,15 — 68,23 руб. Для евро/рубль торговый коридор на среду находится между уровнями 77, 85 руб. и 78,90 руб. за единицу европейской валюты.