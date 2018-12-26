Сегодня утром нефть вернулась к торгам после небольшого перерыва на Рождество. Основной настрой в сырье сохраняется негативным, в среду стоимость черного золота снижается на 0,2%, основные торги идут по $50,68. Это совсем недалеко от недельного и 16-месячного минимума на отметке $50,36 за баррель. С начала года стоимость сырья Brent упала на 22%.

Из-за сдвига календаря на праздники свежая статистика по запасам нефти и нефтепродуктов на этой неделе будет публиковаться в четверг и пятницу. Фактически пока рынок черного золота остается предоставленным сам себе.

Слухи от ОПЕК, которая якобы готова продлить соглашение по снижению объемов добычи нефти до конца года, пока не получили никого подтверждения. Инвесторы сейчас относятся к такого рода разговорам с большой долей скепсиса: и текущее-то соглашение не очень эффективно, тогда какой смысл «растягивать» его еще на 8 месяцев? Рынку добычи нужны принципиально новые механизмы регулирования, старые уже не работают.

Думается, что некоторая степень нервозности сохранится на сырьевом рынке в ближайшие сутки. Баррель Brent попробует консолидироваться в коридоре $50,50-51,50, но стоит помнить, что риски сползания к $50 очень велики.