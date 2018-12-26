Фьючерсы на основные фондовые индексы Америки снижаются в пределах полпроцента. Если динамика продолжится, сегодня мы увидим снижение на 20% от последнего пика, то есть коррекция станет полноценным медвежьим трендом. Но есть и хорошие новости: вчера – когда западные рынки были закрыты – рубеж 20% торжественно преодолел японский Nikkei 225, за один день сбросив свыше 5%.

С момента избрания Дональда Трампа президентом США прошло чуть более двух лет. За это время фондовый рынок вырос на 35%, получив мощнейший импульс в виде налоговых послаблений для корпораций, а сам Трамп стал прочно ассоциироваться со всем хорошим, что происходит в американской экономике. Ирония состоит в том, что с начала октября рынок потерял три четверти всего прироста при Трампе.

Запас прочности тает на глазах. Снижение ещё на 8% от текущего уровня сведёт к нулю все достижения Трампа. Президент США это понимает и уже назначил главного виновного за падение рынков. «У нашей экономики одна проблема, и это ФРС», – написал он в твиттере. Джером Пауэлл на посту главы центрального банка выполняет свою работу добросовестно и взвешенно: настроения рынка были приняты во внимание, а планы повышения ставок в 2019 году стали менее агрессивными. И это всё равно не удержало индексы от падения.

Попытку успокоить инвесторов предприняло и Казначейство США в лице Стивена Мнучина, который в воскресенье связался с главами крупнейших банков США, чтобы удостовериться в наличии ликвидности и общей устойчивости ключевых игроков банковской системы. Финансовые институты стабильны. Так, отношение долгосрочных займов к собственному капиталу у JPMorgan, Citi, Wells Fargo и Bank of America в среднем в 2,5 раза ниже, чем в кризис 2008 года. Однако, рынки заверениям банков и Мнучина не поверили и продолжили снижение.

Инвесторы бегут от риска. Вместе с акциями вниз развернулись и доходности гособлигаций разных сроков погашения: двухлетние вернулись к уровням лета этого года, а десятилетние упали до январских значений. Другой защитный актив, золото, на спот-рынке стоит 1269 долл. за унцию, прибавляя почти 7% с начала октября.

Сложилась интересная ситуация, когда любая новость воспринимается плохо. Помимо экономических факторов, негативный фон создают и политические события. Смена министра обороны США, заявления Трампа о выводе войск из Сирии и твиттер-война с демократами за постройку стены на границе с Мексикой – всё это лишний раз давит на рынки. Уже ставшая реальностью приостановка работы федерального правительства может продлиться до начала следующего года, а Трамп настаивает на своём: бюджет не будет подписан без учёта расходов на стену.

Трения вокруг бюджета бьют и по национальной валюте. Индекс доллара DXY уже две недели не обновлял максимумы, а сейчас колеблется около отметки 96,7.

Рынки возвращаются к предсказуемости, но эта предсказуемость со знаком минус: в настоящий момент трудно представить, что должно произойти, чтобы индексы нашли хоть какую-то поддержку.