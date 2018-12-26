• Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением порядка 0.3-0.5%, в районе 2280-2285 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2260, 2250 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2300, 2320 п.

• После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения в ожидании открытия рынка акций в США. Для локальных биржевых «быков» сдерживающим фактором станет опасная близость контрактов на нефть сорта Brent к важному уровню поддержки $50 за баррель.

• Выхода ключевых иностранных статистических показателей сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня наиболее значимым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.35%) и РТС (-2.00%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций оказался изолирован от влияния внешнего фона в связи с празднованием католического рождества во многих странах мира. Тем не менее, участники локальных торгов не смогли проигнорировать его сильное ухудшение, состоявшееся вечером понедельник. В канун рождества мы наблюдали очень слабое закрытие рынка акций в США и глубокую просадку стоимости фьючерсов на нефть.

После негативного открытия индексы МосБиржи и РТС продолжили свое падение. Однако под закрытие основных торгов в России они сумели отыграть существенную долю своей внутридневной просадки. С технической точки зрения российские индексы нашли временную поддержку в районе многомесячных минимумов. Поэтому в них может состояться коррекционный отскок вверх при условии появления поддержки со стороны внешнего фона. К слову, фондовые индексы США и нефтяные фьючерсы также накопили весомый потенциал для технического отскока вверх.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго величиной в 10.1 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидерами падения среди голубых фишек выступили представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, —1.82%), Лукойл (LKOH RM, —2.02%), Новатэк (NVTK RM, —2.06%). Опережающая слабость указанных бумаг выглядела вполне логичной с учетом того, что фьючерсы на нефть сорта Brent опасно приблизились к очень важному техническому и психологическому уровню $50 за баррель.

Привычным исключением из своего сектора стали лишь защитные бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.28%). Они завершили торги недалеко от своего максимального значения за 2.5 года. Это связано с тем, что компания «Сургутнефтегаз» выигрывает от тенденции к ослаблению рубля благодаря наличию больших финансовых вложений, номинированных в иностранной валюте.

Акции Транснефть-ап (TRNFP RM, +0.31%) сумели избежать падения вместе с рынком. Этому способствовало сообщение о том, что эмитент заключил годовое соглашение на прокачку нефти с ПАО «НК «Роснефть» (ROSN RM, —1.21%). Согласно материалам компании стоимость указанного контракта составляет 1017677434 тыс руб.

Стоит отметить сохраняющуюся слабость многих представителей сектора розничной торговли: Магнит (MGNТ RM, —1.83%), FIVE-гдр (FIVE RM, —3.15%), Обувь России (OBUV, —4.52%), Детский Мир (DSKY RM, —5.56%). Уже очень скоро розничным торговым сетям предстоит пережить повышение ставки НДС до 20% и традиционный постновогодний спад продаж. Бумаги «Детского Мира» вчера имели собственный повод для опережающей просадки. В них состоялся дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Величина дивидендов за 9 месяцев 2018 года составит 4.39 руб. на акцию, или порядка 4.6% от цены закрытия этих бумаг в минувший понедельник.

Активным распродажам подверглись и многие бумаги металлургических компаний: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.78%), ММК (MAGN RM, —1.46%), НЛМК (NLMK RM, —1.52%), Мечел-ао (MTLR RM, —3.45%), Мечел-ап (MTLRP RM, —2.89%), RUSAL plc (RUAL RM, —2.38%).

Дополнительным негативом для акций «Норильского Никеля» выступило сообщение эмитента о расторжении сделки по продаже африканских активов с ботсванской компанией BCL. Заключенное в 2014 году соглашение не было исполнено. Но при этом «Норникель» понес существенные убытки. Теперь российская компания судится с правительством Ботсваны, которое является акционером BCL.

Единственным повысившимся отраслевым индексом по итогам вчерашних торгов стал достаточно «узкий» индекс Химического производства MICEXCHM (+0.89). Это стало возможным в результате повышения стоимости низколиквидных акций ФосАгро (PHOR RM, +1.19%) и Акрон (AKRN RM, +0.22%).



Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости около 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.2%. Китайский Composite потерял 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.