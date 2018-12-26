Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня на фоне сохранения негативной внешней конъюнктуры, считают трейдеры.

Снижение рынка нефти продолжит давить на стоимость российских активов, говорят эксперты.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается понижение индекса Мосбиржи в начале дня порядка 0,3-0,5%, в районе 2280-2285, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2260 и 2250, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2300 и 2320, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Сегодня на фоне снижения нефтяных котировок и общего пессимизма, который охватил как развивающиеся, так и развитые рынки, снижение рубля может продолжиться, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

"Ожидаемый дневной диапазон движения для доллара составляет 68-69,4 рубля, для европейской валюты — 77,5-79 рублей, оценил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 68,25-68,95, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Торги на американском рынке акций во вторник не проводились из-за празднования католического Рождества.

Фьючерсы на американские индексы снижаются с утра в пределах 0,2%. Основные торгующиеся фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,9%, японский Nikkei 225 корректируется вверх на 0,9%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,1%,

Стоимость нефти снижается на 0,4%, до 50,57 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1406 доллара против 1,1393 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник продолжил серию снижений по индексам на фоне негативной внешней конъюнктуры и несмотря на пониженную рыночную активность из-за рождественских каникул на Западе. Опасения по поводу недовольства президента США Дональда Трампа действиями Федрезерва и провал рынка нефти в район 50 долларов за баррель сорта Brent оказали давление на стоимость российских активов, отмечают аналитики.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 1,35% — до 2290,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 2%, до 1048,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника повысился на 8 копеек — до 68,66 рубля, евро — на 8 копеек, до 78,25 рубля, следует из данных Московской биржи.